Diana Declercq van café ‘t Hof van Commerce in Hooglede overleden

Diana Declercq is op vrijdag 17 januari overleden in het woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem, omringd door haar geliefden. Ze was jarenlang het gezicht van café ‘t Hof van Commerce, nu ‘t Rozeke, in Hooglede.

Diana werd geboren op 13 juli 1947 in Roeselare en is 77 jaar geworden. Diana was de weduwe van Marcel Velghe. Hij overleed al in 1996. Diana is de mama van Anja Velghe en Willy Busschaert, Ronny Velghe en Anja Geldof. Ze is de oma van Stijn, Jarne en vriendin Chloë, Elian, Jonas en vriendin Shana. Achterkleinzoon Niels deelt in het verdriet. Diana stond om en bij een halve eeuw achter de toog van ’t Hof van Commerce in De Geite. Haar moeder heeft het café ook 25 jaar uitgebaat, Diana nam de zaak van haar over in 1971. Marcel was landbouwer. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 25 januari om 10 uur in de Sint-Jozefkerk in De Geite. (Rouw Logghe/BC)