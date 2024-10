Den Herder opent op 8 november opnieuw de deuren: “Concept deels vernieuwen”

Vanaf vrijdag 8 november openen de deuren van eetcafé Den Herder aan de Rijksweg 13 in Kuurne opnieuw. Het eetcafé krijgt een frisse start onder leiding van Brenda Dezitter (34) uit Kortrijk en haar team. Brenda is een echte duizendpoot, want naast deze nieuwe uitdaging runt ze ook Slagerij Floryn in Kortrijk, een foodtruck en Catering Floryn.

“Ik wil het concept van Den Herder deels vernieuwen”, vertelt Brenda enthousiast. “In de ochtend wil ik een lekker ontbijt aanbieden, tijdens de lunch een uitgebreide keuken serveren, en ’s avonds transformeer ik de zaak tot een tapasbar.”

Als kind hielp Brenda al mee in haar vaders slagerij, waar ze het vak leerde. “Via een leercontract volgde ik de richting slagerij en charcuterie, en later deed ik daar een driejarige cursus restaurantbeheer bij. Het openen van een eigen eetcafé is een lang gekoesterde droom die nu eindelijk werkelijkheid wordt.”

Eetcafé Den Herder zal voortaan geopend zijn van 8 uur ’s ochtends tot 1 uur ’s nachts, behalve op donderdag, wanneer de zaak opent van 17 uur tot 1 uur. Op woensdag is Den Herder gesloten. Reserveren is niet noodzakelijk, en voor wie op zoek is naar een feestzaaltje, is er een ruimte beschikbaar waar enkel de drankafname verplicht is.

Workshops

Brenda blijft zich ook inzetten voor haar gezin: “Ik heb mijn kinderen van 8 en 9 jaar beloofd dat ik blijf meegaan naar hun hobby’s,” zegt ze vastberaden. “Daarnaast blijft ook de boksavond met mijn vriendin behouden in mijn agenda, ondanks de drukte van de zaak. Ook wil ik elke maand een workshop organiseren. De eerste staat alvast gepland op woensdag 27 november en wordt een bloemschikavond met Ninelle.” Brenda staat ook open voor nieuwe workshopideeën en nodigt geïnteresseerde workshopgevers uit om contact met haar op te nemen.

Momenteel ondergaat Den Herder een grondige opknapbeurt om op vrijdag 8 november stralend van start te kunnen gaan. Alle activiteiten en evenementen zullen voortaan worden aangekondigd op sociale media.