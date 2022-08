De Weekbode op zomerbartoer: halte 17 en 18 in Summer of C (Kanegem) en Summer@skybar (Izegem)

• Van waar de naam: De C verwijst natuurlijk naar de C van Caeneghem en The Summer spreekt voor zich.

• Wie zit er achter: Tine Vandamme en Stijn Verhalle. Zij runnen de Pastorie Caeneghem, waar je kan verblijven en feest vieren.

• Concept: Rustig chillen, genieten van tapas en lekker drinken.

• Sfeer: Zomerbar à l’aise in een groene oase met Provence- en Ibizafeelings.

• Alleen in deze zomerbar: Een hybride zwemvijver en heel wat gezellige hoekjes.

• Zeker drinken: Sangria Pura Vida Ibiza.

• Zeker proeven: Uitgebreide homemade tapas.

• Ons oordeel: Echt waar de moeite om eens tot in Kanegem te rijden, ook voor wie van iets verder komt. De groene vingers van een landschapsarchitect en een floriste, dat mondt duidelijk uit in een oase van groen. Ook het toegangspad naar de zomerbar brengt je meteen in de juiste stemming. Echte aanrader.

• Bereikbaarheid: Kanegem Dorp 8 in Tielt. Bij voorkeur met de fiets, auto’s parkeren kan aan de parking van het voetbalplein of in de aanpalende straten.

• Openingsuren: zeven op zeven open t.e.m. 28 augustus. Elke dag vanaf 15 uur, op maandag om 18 uur. Van maandag t.e.m. donderdag tot 23 uur, vrijdag en zaterdag tot 1 uur, op zondag tot 22.30 uur.