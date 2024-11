De Vlaschaard in Moorslede heropent de deuren met Kenneth als nieuwe uitbater

Enkele weken nadat café De Vlaschaard langs de Roeselaarsestraat in Moorslede de deuren sloot, is er al een nieuwe uitbater voor het gekende volkscafé. Kenneth Vanacker blaast vanaf 6 december nieuw leven in de horecazaak. “Het wordt een rustig praatcafé waar iedereen zich thuis voelt”.

Café De Vlaschaard is al jarenlang een vaste waarde binnen het Moorsleedse horecawezen. Het café stond de voorbije weken leeg nadat de vorige uitbater er mee stopte, maar vaste klanten moeten niet lang wachten op de heropening. Vanaf 6 december kunnen ze terug naar hun vertrouwde stek. Kenneth Vanacker (35) is de nieuwe uitbater. “Mijn vrouw Lindsey en ik wonen in Staden, maar kennen Moorslede goed. Ik sleutel hier als zelfstandige aan moto’s en kwam hier de voorbije jaren ook als klant over de vloer. Toen we hoorden dat het café vrij kwam hebben we niet lang getwijfeld.”

Horeca-ervaring

Kenneth groeide op in Westrozebeke en deed daar ook horeca-ervaring op als jobstudent. Hij werkte toen in de voormalige zaak Den Elckerlyc. “Nadien was ik aan de slag als vrachtwagenchauffeur. Twee jaar geleden zette ik de stap naar zelfstandige binnen de motosector, een job die ik ook straks zal blijven beoefenen. Ik bleef echter met het idee spelen om ooit nog eens iets binnen de horecasector te doen.” En dat wordt nu De Vlaschaard. Van woensdagvond tot en met zaterdagavond en de ganse zondag zal Kenneth het café runnen. “Het wordt een rustig en gezellig praatcafé waar iedereen zich thuis voelt.”

Leven in de brouwerij

Naast de vele drankjes kunnen klanten er straks ook smullen van partysnacks en een croque monsieur. “Ik geloof erg in dit café. Het is een ruime, gezellige zaak op een goede locatie. Onlangs vielen er twee cafés in het centrum van de gemeente weg, maar het is goed dat er nu al ééntje terug is. Horecazaken zorgen voor leven in de brouwerij.” Café De Vlaschaard gaat op vrijdag 6 december terug open om 16.30 uur. Ook op woensdag, donderdag en zaterdag kunnen klanten er vanaf dat ogenblik terecht. Op zondag opent Kenneth, die tijdens de weekends ook hulp zal krijgen van zijn vrouw, de deuren om 10 uur. (BF)