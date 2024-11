De Verloren Hoek in Brugge voor ‘t eerst opgenomen in Gault&Millau-gids

De Verloren Hoek in Brugge, waar zeker de liefhebbers van het betere stukje vlees thuis zijn, werd voor het eerst opgenomen in de Gault&Millau-gids . “Natuurlijk zijn we daar heel tevreden mee”, zegt Thomas Quintens die de zaak samen met chef Zura Sabanashvili omvormde van eenvoudig eetcafé tot gewaardeerd restaurant.

Bij de vele lachende gezichten in Brugge sinds de publicatie van de nieuwe Gault&Millau gids behoren ook die van Thomas Quintens en chef Zura Sabanashvili. Bij hun eerste opname in de gids behaalden ze 12,5/20. Het duo nam in het najaar van 2021 De Verloren Hoek, aan de Vesten bij de molens in Brugge, over van Lilly Breunig en Daniël Dumon. Thomas en Zura werkten toen al als respectievelijk kelner en kok in de zaak van hun voorgangers, dat toen nog eerder een pretentieloos eetcafé was. Toen Lilly en Daniël, die eerder jarenlang de bekende horecazaak De Torre runden in De Haan, de zaak wilden overlaten waren Thomas en Zura al vlug geïnteresseerd. Meer nog: het was, zeker voor Thomas, een grote droom.

Het zag er enige tijd naar uit dat het misschien wel bij een droom zou blijven want net in die periode kreeg Thomas te horen dat hij leed aan teelbalkanker. “Ik kon echter terug vechten, de chemo sloeg aan en ik ben nooit mijn doel verloren toen ik door mijn ziekte en door corona anderhalf jaar thuis zat”, liet Thomas ons destijds weten toen hij samen met Zura eindelijk aan de slag kon gaan als nieuwe uitbaters. Intussen is hij volledig genezen verklaard. “Natuurlijk zijn we heel tevreden met deze erkenning van Gault&Millau. We komen immers van een eetcafé en hebben hard gewerkt om te staan waar we nu staan”, reageert Thomas.

“Onze keuken is voor een stuk een fusion keuken, met ook tapas, veel veel vis en ook langoustines op de kaart. Maar we zijn toch het meest bekend voor onze vleesgerechten met dan vooral lekker gerijpt vlees. Daar hebben we echt wel op ingezet. Zo bieden we hier 17 soorten entrecôte. Het vlees wordt mooi op een houten plank geserveerd en je kan, in een groepje bijvoorbeeld, verschillende soorten bestellen en van van alles en nog wat proeven. Zo bieden we een heel mooie vleeservaring aan. En blijkbaar wordt dat nu ook door Gault&Millau naar waarde geschat. Het stimuleert Zura en ik om nog beter te doen en bij een volgende editie van de gids misschien nog ietsje hoger te scoren.”