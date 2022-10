De Traagheid in Tielt viert 5-jarig bestaan: “Feestweekend in de Parijse stijl en sfeer”

De Traagheid bestaat vijf jaar en dat moet gevierd worden. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 november staan de festiviteiten gepland. Tijd om met zaakvoerster Gilberte Watté eens terug te blikken op die vijf jaar.

“Starten met onze festiviteiten doen we op vrijdag om 18.30 uur met onze Brasserie Paris. De Traagheid wordt helemaal omgetoverd in de Parijse stijl en er kan ook gegeten worden in die stijl. Daarna staat Au Bal Mystique om 20.30 uur gepland. Dat is een kwintet met een hart voor het Franstalige lied. Hierbij kan er dus ook gedanst worden op de Franse chansons die zij zullen brengen”, blikt Gilberte Watté (50) vooruit.

Ook de zaterdag staat er heel wat op het programma. “Om 14 uur serveren we pannenkoeken om dan ’s avonds over te schakelen naar een wijn- en kaasbuffet, dit alles in de Parijse stijl. Het muzikale wordt die avond verzorgd door Marino Punk. Voor de twee dagen vragen we wel om te reserveren. Meer info kan u verkrijgen als je mailt naar gilberte@detraagheid.be.”

In teken van Parijs

De festiviteiten staan in het teken van Parijs begin jaren 1900, de belle époque en roaring twenties met als kunststijl art nouveau. “Mijn liefde voor Parijs zit daar voor een stuk tussen, maar het idee is geïnspireerd op het boek De Ziel van Parijs van Dirk Velghe waarin je de Parijse sfeer opsnuift en plekjes ontdekt waar je niet standaard naar toe zou gaan.”

De zaakvoerster blikt alvast met veel blijheid terug op de voorbije vijf jaar. “Ik ben blij waar we nu staan met De Traagheid, maar je moet telkens het concept in de tijdsgeest bekijken. Op dit moment hebben we een schitterend 4-in-1-concept (bloemen, boeken, lekker eten en drinken en onderhuidse concerten), maar wil ik wel de stempel kwijt dat De Traagheid niet voor iedereen is weggelegd. Evolueren naar een plek om mensen te ontmoeten waar kwaliteit wordt aangeboden tegen een betaalbare prijs, is waar mijn creatieve geest naar toe wil. Kortom, ik wil hier wat meer rock-‘n-roll binnenbrengen.”

“Ik wil stempel kwijt dat De Traagheid niet voor iedereen is weggelegd”

Eén specifiek moment in die vijf jaar kan ze er niet uitpikken. “Het zijn tal van momenten die me verblijden. Zo is de donderdag voor mij een dag van blijdschap, want dan komen de verse bloemen toe. Ook het samenstellen van ons programma doe ik met veel engagement. Hierbij kan ik rekenen op de hulp van Kathleen Vandenhoudt. Een volbloed artieste die haar daar op toelegt met heel haar hart en ziel. Voor mij is De Traagheid een plek van rust en verstilling waar ik zeven op zeven mee bezig ben.”

Naast restaurant, evenementen en bloemen kan je in De Traagheid ook terecht voor boeken. “Hierbij kies ik bewust voor boeken die ik allemaal zou willen lezen, maar jammer genoeg geen tijd voor heb. Ik kies altijd voor boeken die doorheen de jaren altijd interessant zullen blijven.”

Tot slot wil Gilberte het woord richten tot haar trouwe team waar ze steeds op kan rekenen. “Ik heb het geluk dat ik een team rond me heb die overvloeit van loyaliteit en engagement, want zonder hen is dit ook allemaal niet mogelijk. Een grote dank je wel dus aan Josefien-Charlotte Mestdagh, Ingrid Vande Velde, Kathleen Vandenhoudt, Ward Claeys, Michiel Van Colenberghe en Emiel Van Houcke.”

Info: www.detraagheid.be.