Gedreven door de wens om koffie van hoge kwaliteit rechtstreeks van de boer naar de consument te brengen, richtten moeder en zoon Ariane Normon (53) en Jordy Benoit (24) uit Izegem eind januari 2024 Oscura Tentación Coffee op.

“Onze passie voor koffie heeft ons niet alleen geleid tot de oprichting van ons bedrijf, maar ook tot het terugbrengen van de authentieke koffiesmaken bij de mensen thuis. Wij willen dat onze klanten opnieuw genieten van echte koffie”, opent Ariane Normon. “Eind januari 2024 hebben we Oscura Tentación Coffee opgericht, gedreven door de wens om koffie van hoge kwaliteit rechtstreeks van de boer naar de consument te brengen. We besloten een webshop te starten omdat we geen fysieke winkel nodig hadden om onze missie te vervullen: de best mogelijke koffie aanbieden, met respect voor de mensen en de natuur die het mogelijk maken. We zijn ook tweewekelijks te vinden op de zaterdagmarkt in Izegem.”

Hoogste kwaliteit

Hun koffie is een exclusieve selectie van single origin-koffies die nergens anders verkrijgbaar zijn. De rijke aroma’s en complexe smaken zijn het resultaat van een zorgvuldige selectie. Dit is te danken aan een combinatie van factoren, zoals de regio waar de koffie groeit, de bodem, het klimaat, de koffiesoort, de verwerkingsmethode, het brandproces en de ambachtelijke aanpak.

“Ons doel is om de industrialisatie van de koffie te vermijden en te zorgen voor een koffie-ervaring die zowel ethisch verantwoord als van de hoogste kwaliteit is. We streven ernaar om koffie aan te bieden die volledig natuurlijk is, dat elk koffiemoment een moment is om te genieten en de puurheid van echte koffie te proeven.”

Eerlijke prijs

Ariane en Jordy importeren de koffie rechtstreeks van bij de koffieboeren in Latijns-Amerika. “We werken nauw samen met lokale kleinschalige koffieboeren, waarbij we een eerlijke prijs garanderen voor hun vakmanschap en zorg voor de koffieplanten. Deze directe relatie, zonder tussenpersonen, maakt het mogelijk om de boeren een groter deel van de opbrengst te geven, wat bijdraagt aan een positieve sociale impact in de regio’s waar we actief zijn”, vertelt Jordy.

“Momenteel leveren we in België en Nederland. In de regio Izegem is er bovendien gratis levering of ophaling mogelijk. Onze webshop is eenvoudig en overzichtelijk, zodat klanten gemakkelijk hun favoriete koffie kunnen kiezen en bestellen.”

“Daarnaast bieden we voor bedrijven en horeca op maat gemaakte (aanpasbare) koffiepakketten aan, volledig afgestemd op de smaak en wensen van hun team en hun klanten. We bieden hen een veelzijdige, smaakvolle koffie die perfect is voor espresso, latte, cappuccino, americano en andere bereidingen.”

De koffie van Oscura Tentación is bovendien volledig natuurlijk – zonder geur-, kleur- of smaakstoffen en zonder bewaarmiddelen. “We bieden exclusieve koffie aan die nergens anders verkrijgbaar is, en elke koffie is zorgvuldig geselecteerd om een unieke en hoogwaardige ervaring te bieden die niet te vergelijken is met commerciële merken”, weet Ariane. “Dit maakt onze koffie een ware ontdekkingsreis voor de koffieliefhebber, met een focus op kwaliteit, traceerbaarheid en ethisch verantwoorde productie.”

Bij Oscura Tentación Coffee wordt een exclusieve selectie van single origin koffies geboden, zowel Arabica als Robusta, afkomstig uit Colombia, Ecuador en Mexico. De koffies bieden een breed scala aan smaakprofielen, van sterke, volle koffies tot mildere varianten met complexe aroma’s, zodat er voor ieder wat wils is.

Persoonlijke voorkeur

“Onze persoonlijke voorkeur gaat uit naar Alba, Volcán, Azteca, El Oro en Amazonas. Maar ze zijn uiteraard allemaal het proeven waard”, knipoogt Jordy. “Onze koffies zijn verkrijgbaar zowel in bonen als gemalen, zodat klanten de keuze hebben voor de bereidingsmethode die het beste bij hen past en ze de meest geschikte optie kunnen kiezen voor hun apparatuur en voorkeuren.”

Benieuwd naar de exclusieve koffies van Oscura Tentación? Surf naar www.oscuratentacion.be of mail naar info@oscuratentacion.be. Ook te vinden op Facebook en Instagram: oscuratentacion.coffee.