De Landdrost in Eernegem heropent:“ Droom wordt werkelijkheid”

Het echtpaar Katarzyna Kowalska (48) en Koen Vandaele (55) verhuisde naar de Turkeyendreef om er een zaak te beginnen. Voor Katarzyna is De Landdrost een lang gekoesterde droom die werkelijkheid wordt. Ze wilde immers al langere tijd een horecazaak beginnen.

“In ben van Poolse afkomst”, vertelt Katarzyna. “Zowat de helft van mijn leven bracht ik in mijn vaderland door. Ik studeerde er en ging er aan het werk in de metaalsector. Ik werkte er vier jaar in een elektronicabedrijf in een Belgische vestiging. Via een relatie kwam ik uiteindelijk naar België. Ik heb hier zo’n 22 jaar gewerkt, eerst bij Summagraphics, daarna 15 jaar als machineoperator bij Advionics in Oostkamp.”

“Nu sla ik een nieuwe weg in. In mijn vrije tijd gaf ik altijd al graag feestjes. Ik volgde er zelfs avondschool voor en zo komt het dat ik een driejarige opleiding als restauranthouder achter de rug heb. Ik heb ook al flexi-jobs gedaan in verschillende brasserieën, bistro’s en tearooms.”

“Dat alles met de bedoeling om het ook zelf te proberen. De voorbije jaren was ik op zoek naar een geschikte zaak en die heb ik hier in de Turkeyendreef gevonden. Ik wou de stap wagen voor ik 50 werd en vanaf 1 augustus is eindelijk zover.”

Belgische keuken

Ik focus mij vooral op de Belgische keuken, met een beperkte kaart. Ik hou rekening met het seizoensaanbod en ga zeker ook met suggesties werken, met een knipoog naar de wereldkeuken. We staan ter beschikking voor allerlei feestjes en ook voor rouwmaaltijden in een volledig aparte zaal.”

“Er is ook veel terrasruimte en speelgelegenheid voor de kinderen. Mijn man Koen, die voeger is, heeft veel geholpen om alles waar nodig op te knappen. Als de zaak goed draait, kan hij na zijn pensioen misschien meehelpen in de zaak.”

