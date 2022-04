De Kustbrouwerij zorgt voor primeur met eerste Middelkerkse whisky

Op paaszondag 17 april wordt de allereerste Middelkerkse whisky voorgesteld. Het is De Kustbrouwerij van Bart Verdonck die zorgt voor deze primeur. De Kustbrouwerij zorgde de jongste jaren ook al voor onder meer de bieren Dunekeun en Dronkenput. Dunóar is een smaakvolle Single Malt whisky van 46% vol. alc. De naam werd bedacht door Oostendenaar Peter Aerts.

In 2010 schafte Bart Verdonck zich een doe-het-zelfbrouwerskit aan en na heel wat experimenteren in de keuken is hij momenteel zaakvoerder van een eigen succesvol bedrijf De Kustbrouwerij. Zijn experimenten, gekoppeld aan heel wat bezoeken aan brouwerijen, leerden hem de stiel kennen en vandaag zijn de bieren die hij brouwt erg gegeerd.

Oude portovaten

Nu komt er dus de whisky. Bart Verdonck: “Bier en whisky worden voor een groot deel op dezelfde manier gemaakt met gerstemout. In een brouwketel wordt de suiker uit de mout gehaald en daarna wordt de gist toegevoegd, waardoor de suiker wordt omgezet in alcohol. Voor het maken van whisky komen daar nog enkele stappen bij, want de alcohol wordt uit het bier gedistilleerd en moet dan nog een hele tijd rijpen op eikenhouten vaten.”

De Middelkerkse whisky Dunóar is eerder toevallig ontstaan, toen drie jaar gleden, 100 bakken van een nieuw bier iets te ver doorgegist waren, waardoor er te veel schuim op het bier kwam. Bart vroeg de brouwerij Stokhove uit Waardamme om de alcohol uit het bier te distilleren om er whisky van te maken. Ondertussen werden nieuwe vaten aangekocht van Amerikaanse eik om de lange rijping van de whisky te starten.

“Een lekkere whisky maak je met veel geduld. Dat is het grootste geheim voor het maken ervan. Gelukkig moet er af en toe eens worden geproefd”, lacht Bart Verdonck. “Daardoor kun je de evolutie van de smaak meevolgen en heel langzaam mengen de smaken van het hout en het distillaat zich met elkaar en verandert de kleur van kleurloos naar oranje bruin. Ik heb ervoor gekozen om de whisky een kleine maand af te werken in oude portovaten.”

Naam en logo

Bart Verdonck lanceerde een oproep bij het brede publiek om een naam te vinden voor de whisky. “Maar liefst 468 mensen reageerden met een suggestie voor een naam. Ongelofelijk! Uiteindelijk is het Dunóar geworden. De naam verwijst zowel naar de Noordzee (Du Nord) als naar de duinen (Duinhaar). De naam sluit ook perfect aan bij het West-Vlaams van de Dunekeun-bieren”, geeft Bart nog mee.

Peter Aerts uit Oostende is de bedenker van de naam en Nena Deburchgraeve ontwierp het logo voor het etiket. Beiden krijgen de eerste flessen Dunóar als geschenk.

Markt van de Makers

De nieuwe whisky wordt voorgesteld op zondag 17 april van 9 tot 12 uur op de Markt van de Makers aan de Groenhagemolen in Leffinge. Een fles van 50cl kost 38 euro en wie een miniflesje van 5 cl wil aankopen betaalt daar 5 euro voor.

(PB)