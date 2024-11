“De frikandel is de filet pur van de frituur”: friethuisje Marleen al 35 jaar een vaste waarde in Oostrozebeke

Pal in het centrum van Oostrozebeke is Friethuisje Marleen al 35 jaar een vaste waarde. Ondertussen is dochter Romy met haar partner Gregori in de zaak gekomen en is de toekomst verzekerd. “Oostrozebeke leeft en daar genieten wij mee van.”

Friethuisje Marleen zag het levenslicht in 1989, een foto van Marleen Vancoillie (64) en Freddy Vandemaele (68) in de huidige frituur is daar nog de stille getuige van. “Ik zat in de bouwsector, maar speelde al een tweetal jaar met de idee om een frituur te starten”, vertelt Freddy. “Ik ging al af en toe eens helpen bij een vriend die een frituur had in Meulebeke. Uiteindelijk konden we hier aan de overkant van de straat starten, in 1993 mochten we verhuizen naar de huidige locatie. We zijn toen gestart met een compleet nieuwe frituur, de oude werd verkocht aan Bellewaerde en je kunt daar nu nog altijd een frietje gaan eten. Onze eerste frituur was er al eentje met 20 zitplaatsen, toen nog vrij uitzonderlijk.”

Gregori en Romy leerden elkaar kennen op een… frietbeurs

Ondertussen onderging de frituur in die ruim 30 jaar al wat vernieuwingen. “Toch al een keer of vier werd die helemaal in het nieuw gestoken”, weet Freddy. “Een half jaar geleden hebben we nog nieuwe ramen laten plaatsen.” Freddy en Marleen helpen nog op de drukste momenten. “Maar voor 85 procent is het het werk van de dochter en Gregori.”

Echt frietkoppel

Dochter Romy (38) kwam in 2012 in de zaak. “Maar eigenlijk heb ik hier al altijd mee geholpen, in de lagere school kwam ik over de middag naar hier, later in de weekends. Ik heb vervolgens ook nog in parfumerie Paris XL gewerkt, maar uiteindelijk heb ik de stap naar de frituur gezet.”

En plots kwam Gregori Lecointre op haar pad. “We hebben elkaar leren kennen op een frietbeurs”, lacht Romy. Gregori is uit Rekkem afkomstig, maar had in Aalbeke zijn eigen frituur. “Ik ben eigenlijk beenhouwer van opleiding, vier jaar geleden heb ik Frituur Aalbekeplaats van de hand gedaan en ben ik hier komen werken.”

Romy en Gregori hebben ondertussen ook een dochtertje Marie-Lou (4) en wonen op een halve kilometer van de frituur, Freddy en Marleen zijn de gemeente ook trouw gebleven. “Ik woon al heel mijn leven in dezelfde straat”, zegt Freddy.

In die 35 jaar is er natuurlijk enorm veel veranderd. “We hadden in die beginjaren nog geen 25 procent van wat er nu in de toog ligt. Een pak friet, mayonaise en stoofvleessaus en je was vertrokken. En natuurlijk een frikandel, ik noem dat nog altijd de ‘filet pur’ van de frituur.”

En die verkoopt blijkbaar nog altijd goed. “Er gaat haast geen bestelling de deur uit zonder een frikandel, ook de bicky’s blijven enorm populair.”

Nog altijd lang open

Maar in de beginjaren moest men ook lang open zijn. “Op zaterdagavond was dat vaak tot 3 uur”, weet Freddy. “En zelfs als we al dicht waren en de friteuse af lag, dan kwamen ze langs achter binnen. En wat doe je dan voor goede klanten…”

Die hele late uurtjes zijn er ondertussen uit. “Maar nog zijn we langer open dan de meeste collega’s, op vrijdagavond tot 22.30 uur, een zaterdagavond tot 22 uur. En je voelt dat er op die late momenten ook nog veel volk binnen komt”, weet Gregori. Hij kon ondertussen mee zijn stempel drukken op wat nu Friethuisje Marleen en Romy heet. “Een naam van een goede zaak behoud je best”, spreekt hij uit ervaring. “In Aalbeke heb ik dat ook gedaan.” Als beenhouwer maakt hij zelfs het stoofvlees, de vol-au-vent, de gehaktballetjes… “En in de zomer verse slaatjes, de mensen komen daarop af als je kwaliteit serveert. De dames een slaatje, de heren een biefstuk-friet aan een betaalbare prijs en de kinderen een kidsbox. En iedereen is gelukkig. Je ziet ook dat de mensen al eens ons prefereren boven een restaurantbezoek.”

Het leven is immers een pak duurder geworden, ook voor de frituristen zelf. “De energiekosten, het frietvet, de aankoop van de producten,… Het is op korte tijd allemaal veel duurder geworden”, bevestigt Romy. Pa Freddy knikt: “Nu moet je in de zomer airco hebben en in de winter je frituur verwarmen. Vroeger stak dat iets minder nauw. Wij hebben ‘s avonds langer moeten werken, maar nu is het voor de nieuwe generatie wel harder werken.”

Veel volk in ‘t centrum

Er komt meer voorbereiding bij kijken, maar je moet ook met alles mee zijn. Gregori toont TikTok-filmpjes die hij en Romy opnemen. “Zo bereiken we de jeugd. Daar presenteren we onze Friet Bowl of onze Cheesy Del, een frikandel met kaas. En daar komen die gasten op af. We zijn ook volledig mee met het online verhaal. Sommige mensen plaatsen al een dag op voorhand hun bestelling, ze krijgen dan een sms’je wanneer het klaar gaat zijn en we kunnen de drukte perfect kanaliseren, zodat ook de mensen die gewoon staan aan te schuiven daar niets van merken.”

In de frituur zelf kunnen nu 30 mensen plaatsnemen, in de veranda nog eens 12 en buiten 60. “In de zomer kan hier dus 100 man zitten”, rekent Freddy voor.

Oostrozebeke is ook een levendige gemeente. “Er is hier altijd wel wat te doen, van de Peloezefeesten tot de rally, er is koers en er zijn de vele verenigingen… In Mandelroos is er altijd wel wat te doen, het voetbalterrein en de sporthal zijn hier vlakbij, de jeugdverenigingen bloeien, het muziek, toneel… En als er iets georganiseerd wordt, dan zakt er altijd wel wat volk af tot hier. En ook de cafés hier rond de deur zorgen voor klanten. Al van in onze beginjaren hadden we een goede band met Vrij Polen, de klanten hadden daar maar letterlijk de straat over te steken. Maar ook van het Scor-café, sportcafetaria Rik en ‘t Pleintje dat nu weer open is, hebben we volk. We genieten er mee van dat er veel volk in het centrum is.”