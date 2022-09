Culinair genieten met GastroRSL

Ook deze herfst pakt GastroRSL uit met culinaire herfstpareltjes op vrijdagavond. Acht restaurants presenteren acht topmenu’s voor een vaste prijs.

“Covid-19 hakte er de voorbije jaren stevig in en alsof dat nog niet volstond, kregen we nog eens een oorlog op ons dak, met catastrofale gevolgen voor de wereld”, begint GastroRSL-voorzitter Fabrice Loones. “De prijzen swingen de pan uit, voorraden slinken, wachttijden voor producten lopen op. Toch slaagt GastroRSL er – voorlopig in om de prijs voor de Herfstfestijnen op hetzelfde peil te houden, zonder in te boeten op kwaliteit en service.”

“We blijven overtuigd van het principe van onze vrijdagavonden waarbij je tegen een vaste prijs van 70 euro, van aperitief tot en met koffie, kunt genieten in een leuk restaurant met een mooi menu. Een mooi kader en een gastvrije ontvangst behoren tot basisingrediënten voor een mooie en gezellige avond. Met een gerecht of aperitief met Rodenbach of Cornet creëren we een rode draad doorheen ons verhaal en Bru blijft het water dat je op onze tafels zult vinden.”

“Wij proberen een kwaliteitsnorm voorop te stellen en alleen restaurants met een gastronomische kaart komen in aanmerking voor deelname. Beginnende restaurateurs komen pas na twee jaar activiteit in aanmerking om deel te nemen. Collegialiteit primeert boven concurrentie en kwaliteit blijft troef. We willen onze gasten verwennen met heerlijke en eerlijke producten tegen een correcte prijs.”

Programma

Volgende Roeselaarse restaurants nemen deel aan de culinaire herfstfestijnen: Tafel Madeleine (7 oktober), Suurplas (14 oktober), de Ooievaar (21 oktober), d’Hofstee (28 oktober), Bistro Sint-Blasius (4 november), Orchidee (18 november), Eethuis De Steeg (25 november) en Ter Bos (2 december). (PS)

Reserveren in een deelnemend restaurant kan telefonisch of via de website van GastroRSL. Alle informatie: www.gastrorsl.be.