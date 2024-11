CRKL viert vijfde verjaardag in stijl met passend menu

Gastronomisch restaurant CRKL aan de Diksmuidsesteenweg bestaat in december vijf jaar. Eigenaars Jolien Olivier (32) en Sam Swaenepoel (37) zijn een vaste waarde in het Roeselaarse horecalandschap geworden. Maar het begin was niet zo makkelijk.

Jolien Olivier en Sam Swaenepoel zijn tien jaar geleden gestart in De Witte Merel aan de H. Hartkerk. Na vijf jaar zijn ze verhuisd naar hun eigen nieuwe huis met restaurant CRKL aan de Diksmuidsesteenweg. Maar dat parcours verliep niet altijd even vlot. “We hadden in De Witte Merel keihard gewerkt en hadden een spaarpotje opzijgezet”, begint Jolien Olivier. “Maar toch bleek het geen eenvoudige opdracht te zijn om een bank te vinden die wilde meestappen in ons verhaal van CRKL. Na lang zoeken lukte dit toch en konden we starten met de bouw van ons eigen restaurant met woonst boven. Toen we in december 2019 officieel de deuren openden, konden we niet vermoeden welk onheil ons te wachten stond. Corona legde de hele wereld plat.”

“Gelukkig zijn die nare tijden achter de rug en we hopen dat ze nooit meer terugkomen. Maar corona heeft de maatschappij en het bestedingsbedrag van de mensen wel veranderd. In de weekends werken we zeer goed en is het druk maar tijdens de week zijn er minder zakenlunches. Alles is ook duurder geworden, ook in de horeca. Wij betalen onze leveranciers veel meer dan voor corona, de energieprijzen zijn gestegen net als de personeelskosten én de wetgeving voor de horeca verandert voortdurend en vergt veel tijd. Dat zou zeker eenvoudiger mogen in de toekomst.”

Verjaardagsmenu

“De horeca is zeker veel veranderd in tien jaar tijd maar de kern van de zaak blijft nog altijd dezelfde: de klanten een mooie en lekkere tijd bezorgen in een aangenaam kader”, merkt Jolien op.

“Om ons tienjarige horecabestaan en vijf jaar CRKL te vieren, pakken we tussen dinsdag 26 november en vrijdag 20 december uit met een verjaardagsmenu. Voor 75 euro bieden we een all-inmenu aan van aperitief tot de koffie. Voor die prijs serveren we een driegangenmenu met Berugi-rund, ponzu en aardpeer, vervolgens komt er noordzeevis met butternut, spruit en polenta om dan af te sluiten met melkchocolade, miso en karamel. Uiteraard schenken we daar ook de bijpassende wijn bij”, besluit Sam Swaenepoel.