Cis en Lander staan aan het roer van frituur Het Boerhof

Met frisse energie en grote ambities hebben Cis Verhaeghe (23) en Lander De Wispelaere (29) het roer overgenomen van frituur het Boerhof, gelegen aan de Provinciebaan 11. Na jarenlange inzet van zijn ouders, Wim Verhaeghe en Joke Verhelst, is het nu aan Cis en zijn vriend Lander om de geliefde frituur voort te zetten.

Cis, die van jongs af aan vertrouwd is met het reilen en zeilen van de zaak, brengt al wat ervaring mee. Voor Lander, die wat minder ervaring had in de horecawereld, was een inloopperiode van zes maanden voldoende om helemaal op dreef te komen. Samen vormen ze een hecht team dat klaarstaat om de traditie van kwaliteit en persoonlijke service voort te zetten.

Tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode staken de twee de zaak in een nieuw jasje. De inrichting kreeg een frisse en eigentijdse look, helemaal volgens hun smaak, en er werd hard gewerkt aan een nieuw logo dat de vernieuwde uitstraling van de frituur benadrukt.

Cis en Lander willen de authentieke sfeer van Het Boerhof behouden, maar voegen er hun eigen accenten aan toe.

“We gaan verder zoals Wim en Joke, met huisbereide gerechten en een persoonlijke aanpak. Dat is altijd de kracht van deze frituur geweest en dat willen we absoluut behouden”, vertellen ze enthousiast.

“We kiezen bewust voor kwalitatieve producten, want dat proef je. Onze frikandellen en burgers zijn van Beckers en de chickenfingers en viandellen komen van Mora. Alleen het beste is goed genoeg.”

Facebookpagina

Met oog voor detail en een hart voor hun klanten kijken Cis en Lander uit naar de toekomst. Via hun Facebookpagina Frituur Het Boerhof houden ze klanten dagelijks op de hoogte van suggesties en nieuwigheden.

De frituur is geopend op maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 11.30 uur tot 13.30 uur en van 17.30 uur tot 21 uur. Op woensdag verwelkomen Cis en Lander hun klanten enkel tijdens de middaguren. Donderdag is de wekelijkse sluitingsdag.