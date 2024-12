Cindy Trioen is nieuwe uitbaatster van café De Zon: “De sfeer van weleer creëren”

Op maandag 6 januari om 14 uur gaan de deuren van het legendarisch café De Zon in Dranouter weer open. Cindy Trioen (46) wordt de nieuwe uitbaatster. “Het wordt opnieuw een gezellige bruine kroeg waar iedereen met goede bedoelingen welkom is.”

Cindy Trioen zorgt in De Zon voor goed getapt biertje, een lekker streekbiertje en verzorgde snacks. “Voor de muziekliefhebbers zullen er tal van liveoptredens zijn van lokale bands en verschillende genres zoals blues, jazz, rock, kleinkunst en goeie Vlaamse muziek. Ook voor de vele verenigingen, zoals biljart, darts, kaarters of andere spelen, wil ik in De Zon graag weer een vaste plek creëren”, zegt Cindy, die de voorbije vier jaar aan het werk was als zorgkundige in De Vleugels in Klerken.

Met De Zon ziet ze een kinderdroom in vervulling gaan. “Ik ben opgegroeid in cafés, bij mijn moeder in Roeselare en bij mijn vader in Wingene”, vertelt ze. “Mijn vader komt trouwens met de opening wat muziek spelen. Het is voor mij altijd een droom geweest om een café uit te baten. Ik deed dat eerder in het Stadion in Woesten en was ook al tewerkgesteld in hotel Ariane in Ieper.”

Gezellige babbel

“Hier in Dranouter denk ik nu de juiste plaats te hebben gevonden om de klanten dat gevoel van weleer terug te geven, met een gezellige babbel bij een goede pint. Gezien de vele goede eetcafés in de buurt zullen hier een beperkt aantal kleine snacks geserveerd worden.”

In café De Zon zag Folk Dranouter destijds het levenslicht met als grondleggers Alfred Den Ouden en Kristien Dehollander. De Zon werd daarna meer dan twintig jaar uitgebaat door Lily Debruyne. Sally Meysman nam de taak van Lily over. In mei 2022 werd Sally verantwoordelijke in Peace Village en verliet ze het café. Het café werd in april 2023 voor een korte tijd opengehouden door David Chapelle. Zo’n twee jaar geleden werd Leroy Breweries uit Boezinge eigenaar van het pand. In de zomer van 2024 werd de voorgevel van het café nog beklad met de boodschap ‘In ieder belang: een dorpscafé, voor het dorp, te huur of te koop’. Nu gaat die wens dus in vervulling.