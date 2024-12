Christophe Arnoys en Bieke Bergen openen café De Kaai: “Iedereen is welkom bij ons”

Christophe Arnoys en Bieke Bergen zijn de enthousiaste nieuwe uitbaters van café De Kaai, dat sinds maandag 9 december weer zijn deuren heeft geopend. De officiële opening door burgemeester Romina Vanhooren volgt op zondag 15 december.

Het café, dat al jarenlang een bekend punt in Oudenburg is, krijgt na anderhalf jaar leegstand nieuw leven ingeblazen. Christophe Arnoys (38) en Bieke Bergen (31), die beiden al enige horeca-ervaring hebben opgedaan, zijn klaar voor hun eigen avontuur. “We hebben er altijd van gedroomd om een eigen café te runnen”, vertellen ze.

Warm interieur

Het interieur van de zaak heeft een gezellige en warme uitstraling met roze en bruine tinten. “We wilden een plek creëren waar iedereen zich welkom voelt. Het café is opgefleurd met veel planten, wat bijdraagt aan de ontspannen sfeer”, legt Bieke uit. Achterin het café is een aparte ruimte ingericht met een dartsblok, en de uitbaters overwegen om hier een dartsclub op te starten.

“We hebben het café ook ingericht met een gezellige kinderhoek, met het oog op zowel volwassenen als kinderen. Het is belangrijk dat iedereen zich hier op zijn gemak voelt, of je nu met vrienden komt voor een drankje of met je gezin voor een gezellige namiddag”, aldus Christophe.

Een ander pluspunt is het prachtige uitzicht op het water en de omliggende polders. De zaak beschikt over een ruim terras dat in de zomermaanden optimaal benut zal worden. Bovendien loopt er een fietsroute langs het café.

35 bieren

Het café biedt een uitgebreid assortiment aan dranken, met maar liefst 35 verschillende bieren op de kaart. “Daarnaast hebben we ook alcoholvrije opties, zoals bier, wijn en zelfs cava. Voor de koffieliefhebbers hebben we kwaliteitskoffie en we serveren enkel verse thee”, vult Bieke aan.

Voor de kleine honger heeft café De Kaai een gevarieerd aanbod van snacks, van croque monsieur en panini’s tot saucissen en andere lekkernijen.

Het café is dagelijks geopend van 9 tot 21 uur, met een sluitingsdag op woensdag. Op vrijdag en zaterdag is de zaak open tot 23 uur en op zondag is het café open van 9 tot 14 uur.