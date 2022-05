Christine Van de Kerckhoven en Christophe Binst openen B&B Otentikin Zuienkerke

Christine Van de Kerckhoven en Christophe Binst openden een tijdje geleden de deuren van hun B&B Otentik aan de Nieuwe Steenweg in Zuienkerke. “We willen de mensen hier een vertrouwd gevoel geven.”

“Zuienkerke? Waar ligt dàt in godsnaam”, glimlacht Christine Van de Kerckhoven (53). Ook haar partner Christophe Binst (53) had daar nog nooit van gehoord. Na 17 jaar in Aalst en omzwervingen in West-Afrika, opende het koppel er onlangs een nieuwe B&B genaamd Otentik. Want achter de neogotische gevel gaat inderdaad een authentiek interieur schuil: in 1898 bouwden de Zusters van Kortemark er hun klooster.

“Voor wij hier onze intrek namen, was er hier ook een B&B genaamd Oud Kloosterhuis. We besloten die naam niet te behouden: Otentik – fonetisch gespeld inderdaad – klinkt toch wat internationaler, dachten we zo.”

Christine en Christophe keren met de B&B terug naar hun roots. “We zijn beiden afgestudeerd in hotelmanagement en startten onze carrière in de hotellerie in Brusselse vijfsterrenhotels. Zo hebben we elkaar ook leren kennen”, vertelt Christine.

Naar West-Afrika

In 1997 verhuisde het koppel naar West-Afrika waar Christophe verantwoordelijk was voor de Sabena-hotels in Kigali, Senegal en Guinee. “Ikzelf werkte toen voor Sabena en de Belgische ambassade”, zegt Christine.

“Het was een onvergetelijke tijd. In Kigali zijn we een keer zilverruggorilla’s gaan spotten, na een tocht van vier uur stappen door de jungle. Anderzijds hebben we daar ook beseft hoe verwend we hier in België wel zijn”, klinkt het.

Dat ze uiteindelijk in de West-Vlaamse polders belandden, hebben Christine en Christophe zich nog geen seconde beklaagd. “Eigenlijk was het puur toeval: we zagen deze B&B op een immosite staan en waren op slag verliefd. Op het pand, maar ook op de streek: we zijn hier zelf ook al met de fiets op verkenning geweest”, vertellen ze.

Ook de ligging vond het koppel mooi meegenomen. “Pal tussen Brugge en de kust, wat kan je je meer wensen? Ons huis in Aalst hebben we dan vrij snel verkocht, en ondertussen voelen we ons hier al helemaal thuis in Zuienkerke. We wonen zelf boven onze B&B.”

Drie gastenkamers

De drie gastenkamers kregen de namen van hun kinderen Arnaud, Louise en Julien. “We willen de mensen hier een vertrouwd gevoel geven. Het gevoel van thuiskomen. De authentieke elementen in het pand, zoals de oude kloosterdeuren, hebben we bewaard maar we hebben er wel een eigen cachet aan gegeven. Onze gasten zijn altijd aangenaam verrast. ‘Een huis met een ziel’, zeggen ze allemaal. Blij dat we deze stap gezet hebben.”