Chef Terence (Paroles Paroles) kookt tegen kanker: “Mijn manier om mama te eren”

Paroles Paroles, recent als HIP van het jaar opgenomen in restaurantgids Gault&Millau, was afgelopen zondag het decor voor een zeer geslaagd benefietdiner voor Kom Op Tegen Kanker. Initiatiefnemer is chef Terence McGarrity, die zelf zijn moeder aan de ziekte verloor.

Vijf jaar lang vocht Gina, de mama van chef Terence McGarrity (31), tegen kanker. “Het was een zware tijd en de enige manier waarop ik mijn mama kon helpen, was door zo gezond en lekker mogelijk te koken. Ik stopte met werken om voor haar te zorgen”, opent Terence. “Ik zocht naar specifiek gezonde voeding in de strijd tegen kanker. Op die manier poogde ik iets te doen.”

Benefietdiner

Na een moedige strijd diende Terence afscheid te nemen van zijn mama (54). Hij richtte de Gina Foundation op en wilde zich blijven inzetten tegen kanker. Ongeveer een goed jaar na haar overlijden organiseerde de chef van Paroles Paroles, deel van het collectief Jong Keukengeweld met de beste jonge chefs van Vlaanderen en Brussel, een benefietdiner. Voor 150 euro smikkelden meer dan 55 gasten van een overheerlijk vijfgangendiner, nog eens voorafgegaan door een vorstelijke receptie. De opbrengst gaat integraal naar Kom Op Tegen Kanker. “Om het event mee mogelijk te maken, sprak ik verschillende sponsors aan. En uit die gesprekken bleek toch maar dat iedereen wel iemand kent die door kanker is getroffen – een zoon of dochter, tante of nonkel, ouder of grootouder. Er is altijd wel iemand die een situatie als de mijne heeft meegemaakt. Dit sterkte me in mijn overtuiging om iets te doen.”

Herhalen

Op het menu stonden onder meer oesters van de Oesterput, tartaar van zonnevis en coquilles, iberico met makreel van Salty John, en andere pareltjes met de steun van onder meer Horeca Totaal, Primeurs Achiel, Salty John, Bubba, Campari en Vitis Vin. Terence kon zich ook beroepen op de vrijwillige steun van collega-chefs, mixologisten en sommeliers. Naast het diner was er ook een kunstveiling. Daarbij gingen werken van Luc Martinsen, Lieven Stemgee, Bart Simoens, Igor Delaplace en Gina DeBlanger onder de hamer. “Allemaal artiesten met een sterke lokale link. Mama had trouwens een uitzonderlijke schilderstijl en het is natuurlijk mooi dat een werk van haar iets opbrengt in de strijd tegen kanker. Dit event was het eerste in een rij van initiatieven: ik zou het initiatief graag herhalen, eventueel op een andere locatie of met een licht gewijzigd concept.” De benefiet leverde meteen een kleine 10.000 euro op. “Hier ben ik héél blij mee”, besluit de chef.