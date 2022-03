Charlotte stopt met De Huiskamer en opent kindvriendelijk restaurant in Roeselare

Het Roeselaarse restaurant De Huiskamer stopt ermee op zaterdag 18 juni. Van helemaal stoppen is echter geen sprake, want in 2023 zal zaakvoerster Charlotte Deceuninck (39) een nieuw, kindvriendelijk restaurant openen in de Ardooisesteenweg.

“Mijn ouders runden vroeger een hotel-restaurant in Roeselare”, begint Charlotte Deceuninck (39) te vertellen. “Ik ben dus min of meer tussen de potten en pannen opgegroeid. Werken in de horeca is altijd al mijn roeping geweest en ik doe mijn job nog steeds met heel veel plezier. Het is echter wel een harde stiel: het vele werken ben ik ondertussen gewoon, maar met twee kleine kinderen begint dat soms wel door te wegen. Ik wou een betere balans creëren tussen werk en gezin en dat is dan ook de voornaamste reden waarom ik met het restaurant De Huiskamer zal stoppen.”

Charlotte zal het horecaleven echter niet volledig achter zich laten. Voor volgend jaar heeft ze namelijk al een nieuw plan: ze zal starten met een kindvriendelijk restaurant.

Regelmatig workshops

“De Huiskamer is meer een gastronomisch restaurant en richt zich eigenlijk niet tot kinderen. In Roeselare bestaat dit concept nog niet. In het nieuwe restaurant wil ik ervoor zorgen dat ook kinderen zich welkom voelen en dat ze er graag zijn. Niet alleen door een aangepaste menukaart, maar ook door bijvoorbeeld een speelruimte in te richten. Daarnaast zullen er op woensdagmiddag regelmatig workshops georganiseerd worden, bijvoorbeeld een knutselnamiddag, kinderyoga of een kooksessie. Wat ook vernieuwend zal zijn in vergelijking met De Huiskamer, is dat je ook gewoon voor een aperitief zal kunnen langskomen of in de namiddag om koffie te drinken.”

Charlotte koos doelbewust om haar nieuwe restaurant in de Ardooisesteenweg te openen, meer bepaald in het huis van haar vriend. “Persoonlijk vind ik het een heel aangename buurt en nu de straat volledig heraangelegd zal zijn, is er ook plaats om nieuwe energie te creëren.” (SM)