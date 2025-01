Charlotte Deceuninck blikt tevreden terug op Winterstek: “Winterse avonden in een gezellige setting”

Charlotte Deceuninck (42), eigenares van restaurant Zaag en Zeef in Roeselare, serveerde van midden december tot begin januari gerechtjes in Winterstek in Gits. Ze blikt tevreden terug op een geslaagde samenwerking met de pop-up gastrobar.

Charlotte Deceuninck serveerde tot 2022 in restaurant De Huiskamer in Roeselare verfijnde gerechten waarna ze in 2023 een kindvriendelijk restaurant opende. “In restaurant Zaag en Zeef hebben we een loftruimte om groepen tot 35 personen te ontvangen, maar ik was op zoek naar iets groters. Tijdens de gesprekken met Geert Defevere is de bal aan het rollen gegaan om Winterstek te voorzien van heerlijke gerechten en een pop-up gastrobar in te richten. Van midden december tot vorig weekend hebben we met succes de mensen te voorzien van heerlijke drankjes en een diner in een gezellige setting. Een deejay sloot het geheel sfeervol af”, begint Charlotte.

Verschillende thema’s

Winterstek werd het vervolg op de succesvolle editie van Zomerstek. De winterbar opende met een streetfoodkaart en in het weekend kookte Charlotte er telkens onder een verschillende thema’s zoals ‘Charlotte goes east’, ‘Meat with Charlotte’ en ‘Charlotte goes wild’. “Het wildmenu deed me terugdenken aan de periode van mijn restaurant De Huiskamer waar gezellig dineren troef was. Bij Zaag en Zeef willen we vooral gezinnen verwennen op culinair vlak, zonder daarbij de kinderen te vergeten. Er is een kindercorner voorzien en de gerechten zijn kindvriendelijk. Sinds ik zelf kinderen heb, merkte ik dat het moeilijk was om een restaurant te vinden waar kinderen welkom zijn en waar culinair kan genoten worden. Op het kindermenu staat bijvoorbeeld een macaroni met bloemkoolsaus, zodat groenten niet vergeten worden. Bij Zaag en Zeef kook ik vooral voor gezinnen, maar in de pop-up gastrobar kwamen vooral vriendengroepen en bedrijven eten. We kregen een mix van mijn cliënteel, mensen uit Gits en klanten van Geert over de vloer.”

Volgende editie

“De gastrobar was elk weekend quasi uitverkocht, dus ik blik tevreden terug. Vooral de gezellige setting, waarbij achteraf ook nog eens gedanst kon worden, zorgde voor warme winterse avonden. Voor concrete plannen is het nu nog te vroeg, maar wat mij betreft is dit voor herhaling vatbaar”, besluit Charlotte. (EV)

Reservaties en meer info over het restaurant van Charlotte via www.zaagenzeef.be. Aankomende evenementen bij Stek zijn te volgen op www.stekgrond.be.