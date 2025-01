Café ’t Brasserietje herleeft na twee jaar leegstand als ’t Bierpotje: “Slechts 2,30 euro voor een pintje”

Christine Torfs (61) en Sofie Baetens (35) hebben in de Weststraat in Blankenberge café ‘t Brasserietje overgenomen. Ze herdoopten het tot sport- en praatcafé ‘t Bierpotje.

“De zaak stond al twee jaar leeg”, zegt Christine Torfs. “Maar zo’n ouderwets bruin cafeetje, zo vind je er tegenwoordig niet veel meer. Deze kans wilden we niet laten liggen.”

Sofie Baetens en Christine Torfs zijn allebei afkomstig uit Beerzel, bij Mechelen. “Sofie woonde hier al, bij mij was het een kwestie van tijd. Ik kom al vele jaren naar Blankenberge op vakantie en voel mij er goed. De mentaliteit is hier helemaal anders dan in het binnenland; de mensen lijken hier beter gezind te zijn”, aldus Christine.

Voor een pintje betaal je in ’t Bierpotje slechts 2,30 euro. “Ondertussen kregen we al veel positieve reacties op de overname”, zegt Christine. “De mensen zijn duidelijk blij dat het voormalig Brasserietje weer open is. Ons cliënteel is een mix van leeftijden, iedereen is hier welkom.”

’t Bierpotje is gelegen in de Weststraat 80. (WK)