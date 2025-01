Café Oud Gemeentehuis over te nemen: “We kunnen rekenen op een vast, rustig cliënteel”

Café Oud Gemeentehuis in het centrum van Aartrijke staat over te nemen. De zaak werd de voorbije jaren gerund door Francis en Mieke Faber. “Mijn vrouw heeft gezondheidsproblemen en ik heb beslist om met pensioen te gaan. We blijven wel zingen.”

Francis Vandenabeele en Mieke Degryze, beter bekend als zangduo Francis en Mieke Faber, laten café Oud Gemeentehuis over. “Mijn vrouw sukkelt met haar gezondheid, daarom hebben we beslist om de zaak over te laten. Ik word bovendien 60 jaar op 17 april en kan met pensioen. Dan heb ik 43 jaar gewerkt. We hebben het altijd heel graag gedaan, maar de gezondheid roept. We nemen de beslissing nu, omdat anders in juli ons contract wordt verlengd met drie jaar”, begint Francis die met zijn gezin in Roksem woont. Voor Mieke en Francis in juli 2022 het café in Aartrijke overnamen, baatten ze 4,5 jaar feestzaal/brasserie 14-18 in Passendale en 22 jaar kinderdagverblijf Tinka in Koekelare uit.

Het koppel stopt op 1 mei met het café. “We blijven dus open tot die datum en ook alle optredens gaan nog door. Maar kandidaat-overnemers mogen mij nu al contacteren. Het Oud Gemeentehuis is een mooie zaak. Naast het café is ook nog een feestzaal met 80 zitplaatsen. We mogen bovendien rekenen op een vast, rustig cliënteel en heel wat verenigingen hebben hier ook hun lokaal.”

Afscheidsfeest

Op zondag 20 april plannen Francis en Mieke nog een groot afscheidsfeest. “Niet alleen ter ere van ons afscheid, maar ook omdat onze dochter Teschinka en ikzelf in die periode jarig zijn. Net als Mieke en ik, zingen ook onze dochters Teschinka (20) en Nayamka (11). We staan ondertussen bekend als de familie Faber. Ik kan er nog niet heel veel over kwijt, maar we plannen om binnenkort nieuwe muziek uit te brengen. We blijven gefocust op Nederlandstalige muziek.”

Wat Francis zal doen na zijn pensioen? “Veel rusten. (lacht) En bezig blijven met muziek. De kinderen houden mij bovendien jong.”

Info: 0486 40 94 17 (Francis).