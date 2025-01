Café De Sportman ondergaat make-over

Café De Sportman in de Gentstraat in Meulebeke, dat sinds september 2021 uitgebaat wordt door Kimberly Gotelaere (42), kreeg een opknapbeurt.

Kimberly, die ooit de opleiding publiciteit-grafiek en architecturale vormgeving volgde bij de Maricolen in Brugge, stond zelf in voor de herinrichting van de horecazaak. “Ik heb heel wat eigen schilderwerk, vooral sprookjestaferelen, aangebracht op de muren van de gang en in de toiletten die volledig vernieuwd werden. Het wordt een soort ontdekkingstocht”, lacht Kimberly.

Bier van de maand

“Verder komt er in de gelagzaal een groot tv-scherm om sportwedstrijden te volgen. We behouden de tapbiljart. Er komen twee dartsspelen bij en ook een shuffle-ton. De grootste verandering is wel dat ik niet meer gebonden ben om het biermerk Bavik te schenken. Stella en Jupiler komen in de plaats. Maandelijks komt er ‘het biertje van de maand’ op de kaart. Wie dan drie van die biertjes in één maand tijd consumeert, ontvangt een geschenk.”

“We starten ook met een tapbiljart- en een dartsclub. Kortom, De Sportman vindt zijn adem van weleer terug. Op de eerste verdieping beschikken we nu ook over een vergaderzaaltje voor zo’n 25 personen”, laat Kimberly tot besluit nog weten. (LB)

Café De Sportman in de Gentstraat in Meulebeke is open op maandag vanaf 14 uur, de dinsdag vanaf 16 uur, op woensdag is de Sportman gesloten. De donderdag open vanaf 9 uur, op vrijdag vanaf 14 uur en de zaterdag vanaf 10 uur. De zondag zal de Sportman open zijn van 9 tot 14 uur.