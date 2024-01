“Burgers vernoemen we naar onze zoontjes Romain en Jean”: Jonas en Stephanie openen Friethuis Smetje in Ooigem

Eind januari openen Jonas Desmet en Stephanie Vandecasteele ‘Friethuis Smetje’ in de Bavikhoofsestraat in Ooigem, waar Slagerij Pol gevestigd was.

Met bakken ervaring in de horecasector beginnen Jonas (37) en Stephanie (33) aan een nieuwe uitdaging. Jonas was van 2009 tot 2013 aan de slag in een café in Poeke en van 2013 tot 2020 in de Pièce Unique in Tielt. Vanaf 2020 was hij F&B Manager bij Zulte Waregem waar hij in november stopte. Stephanies horeca-ervaring reikt van haar 15de tot haar 30ste. Ze sluit ook net een periode van zeven jaar bij Accent af.

Grote sprong

“We wilden eigenlijk altijd al zelf iets starten in de horeca”, vertelt Stephanie, afkomstig uit Tielt, enthousiast. “We waren op een leeftijd gekomen waarop we een knoop wilden doorhakken wat we eigenlijk verder wilden doen. Het kriebelde zo hard om zelfstandig te blijven, en toen we op deze unieke locatie botsten waren we meteen laaiend enthousiast. Voor ons beiden is dit een grote sprong door onze job op te geven voor onze passie. Eind november zijn we dan ook alle twee gestopt met onze vorige job. We mikken met Friethuis Smetje vooral op de inwoners van Ooigem zelf. We willen de Ooigemnaar in Ooigem houden om zijn frietje te kunnen eten. De reacties waren alvast al heel positief. De mensen zijn blij dat er een nieuwe wind waait in hun gemeente. Dit wordt met veel blijdschap onthaald.”

Zeven op zeven

“Sinds augustus zijn we op deze locatie gaan wonen”, gaat Jonas, geboren en getogen Ooigemnaar, verder. “In september zijn we begonnen met de verbouwingswerken die na vier maanden op hun einde lopen. De voormalige slagerij werd omgetoverd tot een frituur die de eerste twee maanden zeven op zeven zal geopend zijn. Daarna maken we een evaluatie om uit te maken wat onze sluitingsdag zal worden.”

Ervaring opgedaan

“Deze nieuwe uitdaging gaan we alvast niet onvoorbereid aanvatten. Om de kneepjes van het vak te leren zijn we ervaring gaan opdoen in een andere frituur. Om niet zomaar voor de leeuwen gegooid te worden doen we ook enkele try-outs met vrienden en familie. Uiteraard zullen we deze uitdaging niet met ons tweetjes starten, maar met een compleet team dat er met evenveel goesting als wij voor zal gaan.”

Burgers

“Bij ons zal je naast de traditionele frituurgerechten ook huisbereide hamburgers kunnen eten. Deze zullen naar onze zoontjes Romain (4) en Jean (2) genoemd worden. Ook dagverse balletjes in tomatensaus, stoofvlees en vol-au-vent zullen verkrijgbaar zijn. Net als spaghetti en een heerlijke croque-monsieur. Tijdens de zomer zal er een assortiment van slaatjes zijn. We beschikken over een 20-tal zitplaatsen in een gezellig kader. In Ooigem is er alvast nog plaats voor een frituur. We kijken reikhalzend uit naar de laatste week van januari. De exacte datum wordt heel binnenkort bekent gemaakt”, aldus Jonas en Stephanie.

Friethuis Smetje, Bavikhoofsestraat 47, Ooigem.