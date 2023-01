Brugse terrassen afgebroken tot aan de start van de Ronde

De terrassen op de beschermde Brugse stadsgezichten zijn afgebroken. “Door corona gebeurde dit twee jaar niet, maar de regel in Unesco Werelderfgoedstad is dat de historische gevels enkele maanden per jaar in volle glorie te zien moeten zijn. Wees gerust: voor de start van de Ronde staan de terrassen er opnieuw”, zegt Sandra Timmerman, voorzitter van Horeca Brugge.

Na de kerstvakantie moesten de horecazaken hun terrassen op de Markt, de Burg en het Huidenvettersplein in Brugge afbreken. Dat zorgt voor nogal wat gevloek. “Ten onrechte”, zegt Sandra Timmerman. “Het reglement dat voor corona in voege was, wordt gewoon na twee jaar opnieuw toegepast.”

Zomerseizoen

In feite duurde het ‘zomerseizoen’ heel lang in Brugge. Voor de pandemie moesten de terrassen al op 15 november afgebroken worden. Maar wegens de economische crisis, die volgde op corona, kregen de cafés en restaurants de toestemming om hun ‘zomerterras’ tot na de kerstvakantie te laten staan.

“Ik begrijp de commotie en de kritiek op het Brugs stadsbestuur niet”, vervolgt Sandra Timmerman. “Het is Unesco en Erfgoed Vlaanderen die opleggen dat de beschermde stadsgezichten een bepaalde periode van het jaar volledig moeten zichtbaar zijn. Bijgevolg moeten de terrassen, die het zicht op de eeuwenoude gevels beperken, tijdelijk weg.”

Ronde

Voor amper drie maanden, want eind maart mogen de terrassen opnieuw opgebouwd worden. “Ze zullen er opnieuw staan bij de start van de Ronde van Vlaanderen”, aldus de voorzitter van Horeca Brugge. Omdat ‘t Zand geen beschermd stadsgezicht is, valt dit plein buiten de Unesco regelgeving. Daar blijven de vaste constructies het hele jaar door staan.