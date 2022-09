Brugse chefs over Kookeet: “We willen geen openluchtcafé meer zijn”

Voor de tiende editie van het foodfestival Kookeet komend weekend in Brugge kiest de vzw Brugge Plus een nieuwe formule en een andere locatie: kleinschaliger, maar ook duurder. Met een inkomprijs en slechts één sterrenchef. De koerswijziging verdeelt foodies en horeca.

Voor corona uitbrak was Kookeet het grootste foodfestival van het land. Met topedities tot 130.000 bezoekers op ’t Zand en het stationsplein in Sint-Michiels. Voor de tiende editie, die door de pandemie twee jaar uitgesteld werd, pakt Brugge Plus uit met een fiks gewijzigd concept.

Van zaterdag 24 tot en met maandag 26 september vindt Kookeet plaats in de tuin van het Grootseminarie in de Peterseliestraat. De doelstelling is: foodies laten genieten van de topkwaliteit die de Brugse restaurants te bieden hebben. De bezoekers kunnen kiezen uit vijf eetbelevingen: Uit het vuistje, Op drie Wijzen, Rond het Vuur, Met de chef en Op zijn best. Het thema is ‘grond’, de oorsprong van alles.

Toegangstickets

Er worden maximum 5.000 personen per dag toegelaten. Die moeten een toegangsticket van 10 euro aanschaffen en de gerechten van 10 à 15 euro betalen met een Kookeetbetaalkaart, die je tijdens het festival kunt opladen. Het resterend bedrag kun je nadien recupereren via de website. Voor een viparrangement moet je 150 euro ophoesten, daarvoor krijg je een viergangenmenu met aangepaste dranken en bediening. 32 chefs zullen op drie dagen tijd 45.000 gerechten bereiden. Er staat alvast 7.500 wijn en bier koel voor de deelnemers.

Last minute

De nieuwe formule zorgt voor loeiharde kritiek op de sociale media. Velen haken af. Donderdag waren er nog maar 2.500 tickets verkocht, terwijl schepen Franky Demon, voorzitter van de vzw Brugge Plus, mikt op 15.000 bezoekers. Hij panikeert niet: “Het is een tendens in de evenementensector dat mensen last minute beslissen, de niet verplichte voorverkoop is niet per definitie indicatief voor de opkomst.”

Waarom onderging Kookeet een totale make-over? Franky Demon: “Na negen jaar was er sleet op de formule. Op vraag van en samen met de chefs hebben we een nieuw concept uitgewerkt. We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Na de eerste jaren van Kookeet is Brugge door heel wat foodfestivals gekopieerd, tot het programmaboekje toe.”

“Als pionier was het tijd om met een nieuw concept te komen. Innoveren vraagt tijd en aanpassingen, we hebben met de chefs twee jaar gesleuteld. We vragen inkom om het comfort te maximaliseren: er zijn houten wandelpaden, voldoende zitplaatsen, overdekking en sfeerverlichting in een prachtige tuin. We willen zicht hebben op het aantal bezoekers om de voedselverspilling te beperken, door toegang te vragen kunnen we dit in kaart brengen.”

Platte commerce

Tweesterrenchef Filip Claeys van De Jonkman, de enige topkok met Michelinsterren op Kookeet, staat volledig achter het nieuw concept: “Indien Kookeet vastgehouden had aan de oude formule, zou ik niet meer deelgenomen hebben. Ik wou niet meer voor zo’n grote massa koken.”

“Met de huidige personeelsproblemen in de horeca zouden vele restaurants afgehaakt hebben. Het foodfestival was geëvolueerd naar platte commerce, elk restaurant stond op de markt te roepen om ter meest te verkopen. In feite is het een nieuw evenement, dat toont waar culinair Brugge anno 2022 voor staat. Enkel de naam is dezelfde gebleven. Of je nu een ster hebt of niet, het doet er niet toe. Alle chefs smieten er zich in.”

“De heisa over het inkomticket begrijp ik niet. Gratis bestaat niet meer, de tijd van 3, 6 of 8 euro voor een hapje is voorbij. Hoeveel voedingswaren kun je nog in de Delhaize kopen met 50 euro? Onze grondstoffen zijn veel duurder geworden. Ik kreeg deze week de afrekening van mijn elektriciteitsfactuur voor augustus en moet 5.000 euro bijbetalen!”

“De wereld is veranderd, we moeten koesteren dat Brugge in deze shittijden nog iets van zo’n hoog niveau wil organiseren. In plaats van een betonnen platform aan het station, bieden we de bezoekers een comfortabel foodfestival in een mooie tuin aan.”

Stoefen

Ook Pieter Lonneville, chef van Tête Pressée, die al sinds het begin van Kookeet deelneemt, staat 100 procent achter de nieuwe formule: “De critici vergeten de negatieve commentaren van de vorige editie. Toen werd gezegd dat Kookeet te groot geworden was en inboette aan kwaliteit. Kookeet was meer een openluchtcafé dan een restaurant geworden. Velen kwamen er twee glaasjes drinken enkel om te stoefen, maar ze bestelden niet eens hapjes!”

“Nu wordt alles kleinschaliger en wat duurder, we zullen minder hapjes verkopen, maar het niveau van de gerechten zal hoger zijn. De gemaakte kosten moeten betaald worden. In deze editie keert Kookeet terug naar de essentie: de bezoekers tonen waartoe Brugse stielmannen à la minute in staat zijn. Ik ben blij dat de stad en de vzw Brugge Plus hun nek durven uit te steken.”

Lybaert afgehaakt

Patrick Devos, een van de drie peters van Kookeet, tekent opnieuw present: “Ik geef toe dat ik wat gemengde gevoelens heb over de nieuwe formule. Vreemd genoeg heeft Wim Lybaert, de grote trekker van de tiende editie, die verantwoordelijk was voor het thema ‘grond’, afgehaakt. Heeft twee jaar uitstel door corona er iets mee te maken? Na negen jaar was het wel tijd voor iets anders, maar drastische veranderingen zorgen altijd voor weerstand.”

“Alle deelnemers gaan er 100 procent voor, voor wie komt moet het de moeite waard zijn. Zelf ben ik wat verwonderd over de inkomprijs, de deelnemende chefs hadden gevraagd om enkel de prijs van de hapjes lichtjes op te drijven omdat de foodkost gestegen is. Maar Brugge Plus heeft zijn zin doorgedrukt, wij mochten enkel adviseren.”

“Alles wordt natuurlijk duurder, ik ben net terug van een foodfestival met Nederlandse topchefs in Utrecht. Daar werd gewerkt met een prijzige all-informule. Zelf kies ik voor plantaardige hapjes op Kookeet, als statement voor een duurzame keuken. Wat je niet echt kunt zeggen van het principe van een vuurweide…”

Karen Keygnaert van Cantine Copine, naast Lien Vandeputte van Réliva de enige vrouwelijke chef, vult aan: “De prachtige infrastructuur op het domein van het Grootseminarie moet betaald worden. Bijgevolg kunnen de organisatoren niet anders dan geld vragen. Minder bezoekers betekent dat we de aanwezigen aangenamer en met meer comfort kunnen ontvangen. Wie opdaagt, wil een hapje eten en komt niet om een pintje te drinken.”

Knieoperatie

Geert Van Hecke van Zet’joe, dé peter van Kookeet, moet passen om gezondheidsredenen: “Ik heb net een nieuwe knie gekregen, ik wou het niet riskeren die extra te belasten. Er moest wel iets veranderen aan de formule, er was te veel volk. Tien euro vragen, is te veel. Ik had gesuggereerd om in ruil twee drankjes of een aperitiefhapje aan te bieden. Is die locatie geschikt voor niet-Bruggelingen? Die zijn toch niet zo zot dat ze hun auto aan ’t station stallen en met de bus naar de Potterierei trekken?”

Ook chocolatier Dominique Persoone is er niet meer bij. “Ik heb het negen jaar met hart en ziel gedaan. Graag geef ik de fakkel door, het is nu aan de jongeren om zich te bewijzen. Was het nodig om het concept te wijzigen? Met 130.000 bezoekers was Kookeet het grootste foodfestival in ons land en heeft het Brugge culinair op de kaart gezet. Maar je moet durven te veranderen….”

Sandra Timmerman, voorzitter van Horeca Brugge, heeft ook haar bedenkingen over de inkomprijs: “Als je met vier komt, betaal je 40 euro en heb je nog niks gegeten. De vzw Brugge Plus had de bezoekers moeten lokken met een amuse of drankbon. In deze barre tijden draait iedereen elke euro om. Dat merken alle restauranthouders: klanten skippen een aperitief of voorgerecht. Sowieso is Kookeet een slecht weekend voor de horecazaken die niet deelnemen. Die zien weinig volk, want de klanten geven geen twee keer hun geld uit….”

Alle info op www.kookeet.be