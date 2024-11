Bruges Gin Society viert jubileum met speciale editie ‘Black Swan Gin’

The Bruges Gin Society blaast tien kaarsjes uit. Deze ginvereniging werd in 2014 opgericht door het trio Joachim Augystyn (44), Hendrik Baeke (44) en Baptist van Outryve (43). Hun doel? De passie voor gin met gelijkgezinden delen aan de hand van proeverijen, evenementen en educatieve sessies.

Na honderden gins te hebben geanalyseerd, waagde het driekoppige team zich in 2016 aan de creatie van hun eerste gin: de Black Swan Gin. De naam ervan verwijst naar de zwarte zwaan die toen plots op de reien opdook en kort daarna weer verdween. Deze gin werd in 2021 bij de World Gin Awards opgemerkt en kreeg de titel van Beste hedendaagse gin van België. Naast gins verdiepte de vereniging zich de voorbije jaren ook nog in de creatie van andere spirits zoals rum en een negroni-cocktail.

“Om ons tienjarig bestaan te vieren, creëerden we de unieke en op 120 flessen gelimiteerde Crown Swan Gin”, zegt Baptist van Outryve. “Deze London Dry Gin ontleent zijn karakter aan de Black Swan Gin, maar kreeg de bijzondere aroma’s van cederhout extra mee en heeft een alcoholpercentage van 43%. Met deze gin brengen we een eerbetoon aan onze passie voor vakmanschap en uitmuntendheid.”

De ‘Crown Swan Gin’ is te koop via www.thebrugesginsociety.be zolang de beperkte voorraad strekt. De prijs bedraagt 45 euro. Het nummer van elke fles is met de hand geschreven. Alle andere gins, rums en cocktails van de vereniging zijn in de detailhandel te koop. Een overzicht van de verkooppunten vind je op de website.