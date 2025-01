Brouwerij Strubbe lanceert Grand Kriek

Brouwerij Strubbe bracht onlangs een nieuw bier op de markt, namelijk Grand Kriek. Dit roodbruin bier uit de Geuze-familie, gebrouwen op basis van de bestaande Grand Cru, zal jaarlijks in een beperkte oplage gebotteld worden. Dat het bier zijn weg zal vinden naar bierfanaten en verzamelaars, daar zijn Stefan (54) en Pascal (37) Strubbe van overtuigd.

“We hebben al wel een kriekbier in ons assortiment, maar geen echt zurige kriek”, steekt Stefan van wal. “De nieuwe Grand Kriek, met een alcoholpercentage van 6,7 procent, is eerder een degustatiebier. Het wordt enkel aangeboden in flessen van 37,5 en 75 centiliter, dus is het sowieso meer geschikt om rustig thuis te drinken, of in gespecialiseerde biercafés.”

Wie Grand Kriek zegt, zegt vanzelfsprekend ook krieken, maar uiteraard komt er meer bij kijken dan fruit. “We laten het bier eerst twee jaar rijpen in eiken vaten, en daarna nog eens een jaar extra met Kelleris-krieken”, vertelt Pascal. “Dat is een kriek met een eerder zure smaak, die mee bepalend is voor de smaak van het eindproduct. De krieken worden gemacereerd. Met andere woorden: ze worden geweekt en geven daardoor hun smaak, geur en kleur af aan het bier.”

Na de spontane fermentatie volgt een proces van filteren, centrifugeren en hergisting op de fles. “Voor dat laatste voegen we champagnegist toe”, vult Pascal aan. “Dat zorgt voor een lichte bubbel in het bier.”

Beperkte oplage

“We bottelen een beperkte hoeveelheid, en het formaat van de flessen maakt ook dat het niet zo geschikt is voor gewone cafés”, zegt Stefan. “Het is een echt degustatiebier dat zeker zal gesmaakt worden door de liefhebbers. Ook voor verzamelaars kan het een hebbeding zijn: het zijn flessen met een champagnekurk in plaats van een kroonkurk, en we hebben extra aandacht besteed aan het etiket. Dat neigt een beetje naar vintage en toont gestileerde afbeeldingen van de kerktoren die boven de brouwerij uitsteekt, en de verschillende ingrediënten van het bier.” (ED)