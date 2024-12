Brouwerij de Poes lanceert laag alcoholisch biertje ‘Golden Kitty’

Bieren met een laag alcoholgehalte zijn al langer aan een flinke opmars bezig. Brouwerij De Poes speelt in op die trend en heeft voortaan ook een laag alcoholische variant in het aanbod. Het nieuwe biertje kreeg de naam ‘Golden Kitty’ en bevat een alcoholpercentage van slechts 1,5 procent.

“Het woordje Golden verwijst naar de mooie goudgele kleur en ‘Kitty’ is een knipoog naar een kleine poes versus de ‘grotere’ bieren uit ons gamma waar meer alcohol in te vinden is”, legt brouwer Stijn David uit. “Het is een lichtzoet, blond genietertje geworden met een volle smaak. Ideaal voor wie graag eens iets nieuws proeft. Bovendien toont Golden Kitty aan dat ook een laagalcoholisch bier zeker smaakvol kan zijn.”

Het etiket is een verhaal apart. De cartooneske stijl wijkt per slot van rekening sterk af van het klassieke logo van De Poes. “De tekening is van de hand van de uit Gent afkomstige kunstenaar Bué the Warrior (de alias van Dave De Rop, een internationaal bekende graffitikunstenaar- red.)”, legt Stijn uit. “Hij woont tegenwoordig in Mexico, maar heel veel van zijn karakteristieke werken zijn te vinden in het Gentse straatbeeld. Ik leerde hem kennen in het kader van een opdracht voor de brouwerij en sinds deze zomer zijn er hier ook twee kunstwerken van hem te vinden. Die samenwerking smaakte naar meer en zo ontstond het vrolijke poesje dat nu het nieuwste bier van brouwerij De Poes siert.”

De Golden Kitty is vanaf midden december verkrijgbaar in de drankenhandel en via de webshop van de brouwerij. (SV)