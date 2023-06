Brouwerij De Halve Maan neemt nieuwe waterzuiveringsinstallatie in gebruik

Brouwerij De Halve Maan heeft haar nieuwe waterzuiveringsinstallatie in de Lieven Bauwensstraat in Brugge gebruik genomen. De 2 miljoen euro investeringen worden via crowdlending gefinancierd. 60 procent van het stroomverbruik wordt opgewekt door zonnepanelen.

In 2018 ondertekende Brouwerij De Halve Maan als een van de eerste Vlaamse brouwerijen de Green Deal met toenmalig Vlaams Minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege. Hiermee engageerde de brouwerij zich er toen in om in de komende vijf jaren in te zetten op een verdere vermindering van de ecologische voetafdruk van de brouwerij, alsook in een vermindering van het waterverbruik voor haar productie.

Bottelarij

Intussen deed De Halve Maan de afgelopen jaren zware investeringen om dat engagement in de realiteit om te zetten. Naast de investeringen in de nieuwe bottelarij en verwerkingscentrum voor bier op het bedrijventerrein Waggelwater ging de brouwerij vorig jaar nog een stapje verder. Ze kondigde een nieuwe crowdlending campagne af om het publiek de kans te geven om mee te investeren in twee concrete projecten.

“Een eerste belangrijke investering in een waterzuiveringsinstallatie”, legt brouwer en zaakvoerder Xavier Vanneste uit. “Het afvalwater zal aan de hand van innovatieve technieken gezuiverd worden tot drinkbaar water, dat vervolgens kan hergebruikt worden in de productie, of als oppervlaktewater worden geloosd. Bovendien zal de waterzuivering ook biogas produceren uit het afvalwater, dat meteen zal worden hergebruikt in de productie van stoom.

Zonnepanelen

“Daarnaast zal De Halve Maan investeren in de aanleg van zonnepanelen, waardoor onze onderneming zelf zal instaan voor een deel van haar stroomverbruik”, vervolgt Xavier Vanneste. “Zo schatten wij op piekmomenten tot 60 procent van ons stroomverbruik te kunnen produceren. De groene stroom zal ook benut kunnen worden voor het opladen van elektrische bedrijfsvoertuigen, want wij investeren steeds meer in elektrificatie van haar logistiek.”

De nieuwe crowdlending campagne was een succes: in amper 24 uren werd het volledige bedrag van 2 miljoen euro ingevuld, en kon de brouwerij aan de slag met de investeringen.

Crowdlenders

Een jaar later stelde Brouwerij De Halve Maan trots de gemaakte investeringen voor aan de crowdlenders. De investeerders worden donderdagavond uitgenodigd op hun jaarlijkse Algemene Vergadering voor Crowdlenders, waarop het jaarverslag van de brouwerij werd voorgesteld. Tegelijk konden de investeerders de nieuwe investeringen bezichtigen, want zowel de waterzuiveringsinstallatie als de zonnepanelen zijn intussen actief.

Burgemeester Dirk De Fauw huldigde de nieuwe waterzuiveringsinstallatie officieel in en mochte samen met de vele crowdlenders van het gezuiverde afvalwater proeven. “Waterschaarste in de regio wordt een steeds belangrijkere uitdaging. Met deze investeringen wil De Halve Maan haar steentje bijdragen door haar waterverbruik per geproduceerde liter bier drastisch te doen dalen”, stelt Xavier Vanneste.

Bierpijpleiding

Met deze waterzuiveringsinstallatie zet de Brugse brouwerij de ingeslagen weg van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verder. In 2016 kwam de De Halve Maan al internationaal in de belangstelling met de bouw van een unieke ondergrondse bierpijpleiding, die de historische brouwerij met de bottelarij verbindt. Ook daarin werd het brede publiek betrokken met een eerste crowdfunding project.