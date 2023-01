Broers Yves en Wim blazen Park Rodenbach in Roeselare nieuw leven in

Broers Yves (50) en Wim (45) Degryse zijn helemaal terug op Park Rodenbach. Bijna twintig jaar nadat de familie het domein verkocht, openen de broers er woensdag de deuren van hun Bistro Park Rodenbach. De vlakbij gelegen chalet wordt opnieuw verhuurd voor feestjes en in de B&B kan men overnachten. De grote feestzaal wordt nog opgeknapt en kan vanaf 1 maart afgehuurd worden. “Dit voelt als thuiskomen.”

Park Rodenbach is een naam als een klok in het Roeselaarse. Tal van huwelijken, jubilea of kampioenenvieringen gingen er in het verleden door. In 2005 verkocht de familie Degryse het domein, Yves bleef er nog een zestal jaar werken. Sinds 2019 bleef het heel erg stil op het domein. “We krijgen nu de kans om terug te keren en die opportuniteit willen we niet laten liggen”, aldus Yves en Wim, die de voorbije jaren Tafel Madeleine langs de Gasstraat runden. De voorbije periode werd het domein wat opgefrist en alles klaargemaakt voor de heropening op 1 februari.

Die heropening gebeurt in verschillende fases. Woensdag opent de bistro de deuren. In Bistro Park Rodenbach is er plaats voor een vijftigtal eters. “We beschikken over een mooie wijnkelder waar zelf de gasten eens een kijkje mogen nemen en qua gerechten willen we de lijn van Tafel Madeleine doortrekken. We bieden ook een lunch aan. Op zondag kan men ontbijten in de bistro, in de chalet organiseren we een brunch”, aldus Wim. Die chalet kan ook afgehuurd worden voor kleinere feestjes zoals babyborrels of communies. Wie na een avondje uit wil blijven overnachten kan dat in de B&B.

Ondertussen is het ook uitkijken naar de heropening van de grote feestzaal, gekend door tal van Roeselarenaars die er vroeger over de vloer kwamen voor een huwelijk of een andere groots feest. “Die moeten we nu nog opfrissen. We verhuren ze vanaf 1 maart. Bedoeling is wel dat er hier wel bij feesten met een externe cateraar wordt gewerkt”, aldus Yves. Op 5 maart gaat er in de zaal al een eerste groot evenement door. Studentenvereniging Moeder Rodenbach houdt er haar galabal en laat het net hen zijn die in 2019 als laatste afscheid namen van de zaal. “We spelen met nog tal van ideeën, maar we bouwen dit domein stap voor stap terug uit”, aldus Yves. Meer informatie omtrent Park Rodenbach en de verschillende opties is te vinden via de website www.parkrodenbach.be.