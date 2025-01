Brigitte neemt bekende frituur De Zege over: “Met dank aan mijn familie”

Brigitte Dobbelaere (54), een poetsvrouw met Gentse roots, neemt de gekende frituur De Zege over in Boezinge en krijgt daar een pak hulp van familie. Haar schoonzoon is chef-kok, probeert er een eigen burger en serveert de eerste frieten aan de jongste telgen van de familie. “We streven naar de hoogste kwaliteit.”

De Zege is een gekende frituur met bistro in Boezinge langs de drukke gewestweg tussen Ieper en Diksmuide. Komende vrijdag heropent de zaak met nieuwe uitbaters. Hoewel, nieuw? “Ik was hier al meer dan een jaar aan de slag als flexi in dienst van de vorige uitbaters”, vertelt Brigitte Dobbelaere (54) in een dialect met verrassend Oost-Vlaams accent. “Ik ben van Gent afkomstig, waaide over naar de Westhoek en blijf hier al 26 jaar plakken. Ik woon in Brielen en werkte in de streek als poetsvrouw. Het Ieperse dialect? In het begin was het wat moeilijk. Ook nu nog als de mensen écht plat spreken. En dat doet men graag om mij te plagen.” (lacht)

Eigen burger

“Mijn werk als flexi deed ik erg graag in De Zege en ik kreeg de kans om de zaak over te nemen”, zegt Brigitte. “Ik waag me nu aan mijn eerste zelfstandig horeca-avontuur, met dank aan mijn familie.” Dochter Laetitia Duthoo (25) is thuisverpleegster, maar wil bijspringen waar ze kan, en schoonzoon Kenneth Coussaert (29) zorgt voor verse bereidingen buiten zijn uren als chef-kok in ’t Groenhuis in Ieper. “Ik help mee met de menu’s in De Zege, een frituur maar ook een bistro”, vertelt Kenneth. “Ik bereid onder meer slaatjes, stoofvlees… en een nieuwe De Zege-burger.”

Jonge proevers

“Met huisbereide burgers en gerechten streven we naar de hoogste kwaliteit”, vertelt Brigitte trots. Proevers van het eerste uur: kleinkinderen Nora (2) Lowie (1). “En misschien kunnen ze later ook komen helpen”, lacht hun mama Laetitia. “Het is leuk dat mijn mama hier nu de kans krijgt om te doen wat ze graag doet.”

De vernieuwde ‘familiefrituur’ zal vaker open zijn dan voorheen. “We maken de keuze om maandag open te blijven, net omdat op die dag heel wat andere zaken gesloten zijn. Een gat in de markt, dus we hopen dat het aanslaat”, aldus Brigitte. “Dinsdag is onze enige sluitingsdag. In vergelijking met vroeger worden onze openingsuren ’s avonds een half uurtje verlengd, omdat we ook de werknemers van de nabijgelegen Ieperse industriezone de kans willen geven na hun shift een frietje te stekken of te genieten van een ander avondmaal, hier of om mee te nemen. ’s Middags zijn we open van 11.30 tot 14 uur en ’s avonds van 17.30 tot 21.30 uur. Vrijdag sluiten we pas om 22.30 uur en zaterdag om 22 uur.”

Strategische ligging

Brigitte is erg tevreden over de strategische ligging van haar zaak. “Dit is een van de laatste overgebleven frituren in de regio, uitgerekend langs een verkeersas met heel wat passanten en met een ruime parking voor de deur. Bij ons vind je frituurklassiekers als een Julientje en Romboutje en de traditionele bistrokeuken: van een croque, over een vispannetje tot spaghetti, macaroni en vol-au-vent. Dit is een ‘probatie’ en best spannend, maar ik zie het zitten. Een goed team heb ik al, allerminst evident in de horeca.” (TP)