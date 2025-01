Bistro Mathis verhuist van Harelbeke naar Desselgem

Op dinsdag 14 januari opent Bistro Mathis ‘s middags voor het eerst de deuren in de Gentseweg 162/2 in Desselgem. “Ik ben heel fier op het resultaat”, klinkt het bij zaakvoerder Kenneth Goudeseune.

“De plannen lagen in juni 2024 op tafel, toen de eigenaars van het maandblad Bloom, dat ernaast zit, met het voorstel op de proppen kwam”, zegt Kenneth Goudeseune (36). “Zij zijn klanten van Bistro Mathis en wisten dat we met het idee speelden om te verhuizen. We hebben niet lang getwijfeld toen zij vroegen om naar Desselgem te komen: daar kunnen ze dit soort eetgelegenheden zeker gebruiken. Langs die drukke weg is het pand ook ideaal gelegen. Er is parking voor- en achteraan. De zaak heeft plaats voor 62 personen en is dus groter dan de bistro in de Kortrijksesteenweg in Harelbeke, die nu gesloten is.”

Zelfde kaart

“Aan de kaart wordt niet veel gesleuteld. Die blijft in grote lijnen hetzelfde als in Harelbeke. Bij ons kan je onder andere Italiaans, Aziatisch en Frans eten. Voor elk wat wils. Wat ik zelf lekker vind, staat op de kaart. Iedereen is welkom, en we hebben ook een kindermenu. Dit is een laagdrempelige zaak: we willen dat iedereen zich hier op zijn gemak voelt.”

“Naast het gewone tafelen is er ook een aparte zaal om babyborrels, seminaries en feestjes te geven. Alles is daar voorzien: een beamer, geluidsinstallatie,… We zijn heel blij om in Desselgem de deuren te openen. Ook onze klanten uit Harelbeke gaven al aan om nog bij ons te komen. Ik ben heel fier op het resultaat.”

“De zaak werd vernoemd naar mijn negenjarige zoon Mathis. Ik heb ook nog een dochter, Noa, van 13 jaar. Mijn vrouw Kyra heeft een zaak in Avelgem. Ik run zelf Bistro Mathis, maar met een sterk team van drie vrouwen. Zonder deze vaste werkkrachten zou dit niet mogelijk zijn. We vormen samen het perfecte team. Daarnaast werken we ook nog met jobstudenten en flexi-jobbers”, aldus Kenneth Goudeseune. (ELD)

Reserveren via bistromathis.be of op 0472/91 19 72.