Bertus verhuist naar De Bolle in Zwevegem: “De inrichting blijft, net als grootmoeders keuken”

Thibo Delsoir (23) uit Desselgem opende eind februari horecazaak Bertus op Grote Kring, maar medio januari verlaat hij onze stad voor het nabijgelegen Zwevegem. Thibo heropent zijn eethuis in het pand van de gekende bistro De Bolle.

Net geen jaar na de opening van Bertus op Grote Kring in Kortrijk kiest Thibo voor een nieuwe locatie in Zwevegem. “Een goede vriendin van mijn oma meldde me dat De Bolle over te nemen stond. Na een eerste contact ben ik direct gaan kijken. Op acht uren tijd was het geklonken. Na het plotse overlijden van haar man, wou Barbara Victor ervan af en de overname niet te lang laten aanslepen.”

Derde overname

De overname van De Bolle (Thibo laat de naam Bertus in Kortrijk) was een logische keuze voor de jonge ondernemer, die ondertussen toe is aan zijn derde overname. “Ik heb hier meer opties. Er is een parking, overdekt terras, ik kan erboven wonen, de keuken is vijf keer zo groot mét koelcel – en dat betekent dus een uitgebreidere kaart – en er is een tuin met speelplein. Binnen heb ik plaats voor zo’n 30-tal mensen. Op de Grote Kring zijn er dat een 20 à 25, maar de steile trap was geen cadeau om met de plateau naar boven te gaan. Bij De Bolle kan ik ook zo’n 50-tal mensen buiten plaatsen.”

“De keuken is vijf keer zo groot mét koelcel – en dat betekent dus een uitgebreidere kaart”

Half januari krijgt Thibo de sleutel om – naargelang de voorbereidingen – begin februari er te starten. “De inrichting blijft, net als grootmoeders keuken, maar dan met mijn eigen accenten en recepten. Ik denk bijvoorbeeld aan vol-au-vent, vispannetje, pasta’s, slaatjes, verschillende soorten steak, van Hollands vlees tot Iers biefstuk, stoofpotjes en seizoensgebonden gerechten. Vanaf de zomer komt er ook een tapaskaart voor ’s avonds. De drankkaart wordt aangevuld met heel wat verschillende soorten wijnen, alsook bieren die ik onder meer verwerk in mijn gerechten.”

De keuken van De Bolle zal woensdag tot zondag open zijn van 11.30 tot 14 uur en van 17.30 tot 21.30 uur. In de namiddag kan je er terecht voor tearoom met verse wafels en pannenkoeken.