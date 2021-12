Belgisch kampioenschap nagelkloppen in Nuba-R in Menen

Wie is de handige Harry of klussende vrouw, die op 5 februari het snelst een spijker in een houten blok klopt en zich Belgisch kampioen nagelkloppen mag noemen? De voorrondes worden al vanaf vrijdag 11 december betwist in winterbar Nuba-R.

Met dit BK nagelkloppen kaapt Nuba-R net geen primeur weg, want twee jaar geleden werd op de Gentse Feesten al eens een dergelijk kampioenschap georganiseerd. Maar het bewijst wel dat het volks en laagdrempelig nagelkloppen stilaan aan populariteit wint en opnieuw hip is.

Winterconcept

“Het idee kwam spontaan in me op toen ik het winterconcept van Nuba-R aan het bedenken was. Het leek me leuk om de meest bekende en recreatieve winterse sport na snowboarden en skiën, die op elke kerstmarkt beoefend wordt, in een Belgisch kampioenschap te gieten”, zegt Gilles Verhaeghe van Nuba-R. In totaal worden er zes voorrondes gespeeld op 11 en 18 december en op 8, 15, 22 en 29 januari, telkens op zaterdagnamiddag. Per voorronde stoten twee deelnemers door naar de finale, die op 5 februari betwist wordt.

Twaalf deelnemers zullen dan strijden om de titel van Belgisch kampioen nagelkloppen. Men kan aan meerdere voorrondes deelnemen om een finaleticket te bemachtigen. Inschrijven kan door een berichtje te zenden via Messenger @nubarwinter of door te mailen naar hello@nubar.be. Ter plaatse kan je enkel nog inschrijven als er nog plaats is op het wedstrijdblad. Iedereen mag deelnemen, jong of oud, man of vrouw. Voor 10 euro zijn de deelnemers verzekerd voor zowel de voorrondes als de finale.

Bergchalet

De nagelklopwedstrijd vindt plaats in de serre op de site Fournier, waar zomerbar Nuba-R vorige zomer neerstreek. Binnenkort gaat een wintereditie van Nuba-R van start. “De serre kreeg een heel toffe winterse inkleding, die doet denken aan een chalet in de bergen met leuke details en winterse sfeer. Door de verstrengde coronamaatregelen zit een grootschalig après-skifeestje er niet in, maar de bijhorende muziek zal niet ontbreken”, aldus Gilles.

