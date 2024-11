Bassud en LOS in nieuwe Gault&Millau-gids

In de nieuwe culinaire gids van Gault&Millau prijken twee Torhoutse restaurants: enerzijds gevestigde waarde Bassud uit de Zuidstraat en anderzijds nieuwkomer LOS uit de Oostendestraat. Bassud van chef Jan Devos en zijn vrouw Michèlle Tanghe krijgt 14,5/20 en LOS van chef Floor Vandenbussche en haar man Kobe Decadt 12,5/20.

Voor Bassud is het de bevestiging uitstekend bezig te zijn. De zaakvoerders hebben eind 2017 vanaf nul hun gastronomisch restaurant opgestart. De naam verwijst naar de Zuidstraat, waar de zaak zich bevindt, en de nabije Bassinstraat. Jan (33) bereidt in zijn open keuken verfijnde gerechten en Michèlle (36) bedient de klanten vriendelijk. Jan heeft vroeger twee jaar bij Tim Boury gewerkt.

“We zijn supertevreden dat we de mooie score van 14,5/20 behouden”, zegt Michèlle. “Op die manier wordt ons harde werk beloond en dat doet deugd. We willen iedereen bedanken die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van onze zaak. Uiteraard zijn we onze vele trouwe klanten enorm dankbaar, want zonder hen staan we nergens. In culinaire gidsen prijken is prettig, maar zeker niet ons hoofddoel. We blijven de lat op de eerste plaats hoog leggen om onze gasten een culinaire topervaring te bezorgen. Daar is het ons om te doen.”

Totaal onverwacht

Floor (31) en Kobe (32) hebben net de eerste verjaardag van hun restaurant LOS nabij het Kasteel van Wijnendale gevierd. Ook zij zetten de klanten voorop en dwepen niet met culinaire gidsen en scores. Niettemin doet de vermelding in Gault&Millau deugd.

“Het is een indicatie dat we goed bezig zijn”, reageert Kobe uiterst tevreden. “Dit komt totaal onverwacht. We hadden er eerlijk gezegd niet op gerekend, maar het is natuurlijk mooi meegenomen. We zijn dankbaar voor de 12,5/20. Die score motiveert ons om in de toekomst hopelijk nog beter te worden. Sowieso blijven we vasthouden aan ons devies: lekker tafelen in een losse sfeer. Uit eten gaan moet pure fun zijn.”