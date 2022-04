Barlaban in nieuwe handen: Frederik en Stijn willen er vooral ook aan sociale denken

Donderdag 5 mei. Dan is het zover. Na meer dan drie jaar opent café Barlaban in de Sint-Hubrechtsstraat in Roeselare terug de deuren. Niet met Laban Carlier achter de toog. Wel met twee nieuwe mensen: Frederik Turpyn (45) is de ondernemer en Stijn Cottenier (49) zal zich vooral met het sociale bezighouden. “Samenwerken en niemand uitsluiten. Dat is mijn bedoeling met de Barlaban”, aldus Frederik.

Frederik Turpyn is niet aan zijn proefstuk toe. In 2012 baatte hij vier jaar De Herdershoeve uit in Eernegem. “Horeca is mijn passie”, opent Frederik. “Ook na De Herdershoeve ben ik altijd blijven uitkijken naar nieuwe kansen. En toen kwam deze. Ik vind ook dat je als Roeselarenaar beter een zaak kan beginnen in Roeselare. Toen ik het nieuws hoorde dat de Barlaban vrij kwam, was ik meteen enthousiast.”

Hoewel er nog enkele kandidaten waren, sprong Frederik Turpyn er toch bovenuit. “Frederik was het meest concreet en realistisch. Na ons gesprek had ik er meteen een goed gevoel bij. Ik voel ook enorm veel goesting. Hij is enorm gedreven en heeft een bepaalde visie. Op die manier kan ik de Barlaban met een gerust hart achterlaten.”

En dat doet Laban Carlier ook letterlijk, want ook de naam blijft behouden. “Barlaban is een naam in Roeselare”, aldus Frederik. “Wij zijn heel blij dat Laban zoveel vertrouwen in ons heeft. Net daarom zullen wij altijd rekening houden met zijn waarden en normen. We zijn bijvoorbeeld nog op zoek naar foodtrucks voor een van onze thema-avonden. Foodtrucks mogen zich dus altijd aanbieden, op voorwaarde dat ze één vegetarisch gerecht aanbieden.”

Stuyfplek

Naast Frederik stapt ook Stijn Cottenier mee in het verhaal. Stijn is stuyfplekhouder bij De Stuyverij en probeert mensen te verbinden. “Op maandag, dinsdag en woensdag is het café niet open. Net dan gaan we hier actief bezig zijn met De Stuyverij”, vertelt Stijn. “Ons doel is om mensen samen te brengen die zin hebben om te ondernemen. Dit in de ruimste zin van het woord. Niet met het doel om zelfstandige te worden, maar vooral om een idee uit te werken.”

Ooit is Frederik gestart als bestuyver bij De Stuyverij. Hij was op zoek naar een plaats om optredens te organiseren en om z’n project op de rails te krijgen. “Het is leuk om nu samen te ondernemen met iemand die bij ons begonnen is”, gaat Stijn verder. “We bieden de mensen hier een omkadering en coaching.” “En op die manier leren ze ook ons café kennen en ons café leert nieuwe mensen kennen. 1 + 1 is drie”, vult Frederik aan.

Cijfer 9

De Barlaban zal elke week open zijn van donderdag tot en met zondag vanaf 18.30 uur. Vooral het cijfer 9 speelt een prominente rol in het nieuwe verhaal van het café. “’Nine’ is een heel toffe film over het leven en dat inspireert mij”, aldus Frederik. “Het belangrijkste aspect is de ‘Experience 9 * 9’. Er komen bijvoorbeeld 9 bieren, 9 rums, 9 wijnen, enz. op de kaart waarvan acht vaste dranken en telkens ook één suggestie. Daarnaast zullen we ook elk jaar negen thema-avonden organiseren, waaronder een jazzavond of een zomeravond.”

Frederik wil dus niet zomaar een café opendoen en pinten tappen. “De bedoeling is om een sociaal gegeven te creëren”, vertelt hij. “Er komt een gevangenis voor de smartphone op elke tafel met daarbij een QR-code. Wie die code scant, krijgt de melding dat zijn toestel wat rust wil. Wie erin slaagt de smartphone aan de kant te houden, krijgt een bon van 10 procent op de totale consumptie.”

En wat nu verder met Laban? “Eerstdaags zet ik mijn wereldreis terug verder. Maar ik kom snel nog eens terug. Uit interesse? Uiteraard. Ik ben zeer benieuwd hoe Frederik en Stijn het hier zullen doen. Een trouwe klant zullen ze wel niet aan me hebben, want ik wil echt wel nog veel van de wereld ontdekken. Maar als ik dan eens in de buurt ben, spring ik zeker binnen.”