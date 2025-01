“Bar moet ook jongeren lokken”: ‘t Hof van Vlaenderen verenigt restaurant, feestzaal en nieuwe bar

Met een feestelijk openingsweekend in februari wordt de uitbreiding van Matthias Bar & Grill met een stijlvolle bar gevierd. Met het restaurant, feestzaal ‘t Ridderhof en de bar zal uitbater Matthias Saelens een ruim horecapubliek aanspreken. Voortaan kan iedereen terecht in ‘t Hof van Vlaenderen.

Matthias Bar & Grill was zes jaar geleden de opvolger van ‘t Ridderhof. Zaakvoerder Matthias Saelens (40) hielp al mee in de zaak toen Veldegemnaars Kurt Yde en Sabine Verhaeghe ‘t Ridderhof lieten bloeien. Nog voor ‘t Ridderhof was op dezelfde locatie in de Koning Albertstraat Zaal Astrid jaren een klinkende horecanaam in Veldegem dorp. Voor vieringen van verenigingen, recepties en familiefeesten op maat, zoals babyborrels, huwelijken en rouwmaaltijden, is de huidige feestzaal nog altijd een geliefd culinair adres in de wijde regio van Zedelgem. Tot 150 personen kunnen er aan tafel zitten en ook een dansje doen op de dansvloer. In het restaurant kun je naast een beperkt menu à la carte ook genieten van een dagschotel, met maandelijks de suggestie van de chef.

“De bar maakt nu nog deel uit van ons familierestaurant, maar doordat we alsmaar meer gereserveerde tafels hebben, zagen we hem verkleinen. De huidige indeling gaat ook niet zo goed samen met de stijlvolle rust die we onze gasten tijdens hun lunch of diner willen bieden”, legt Matthias uit.

Feestzaal ‘t Ridderhof, het restaurant dat nog even Matthias Bar & Grill heet en de nieuwe bar in het pand waar vroeger Den Artiest was worden samen bar-restaurant-feestzaal ‘t Hof van Vlaenderen.

Vertraging

Toen de aanpalende vroegere horecazaak Den Artiest leegstond, lag voor patron Matthias Saelens een uitbreiding van zijn Bar & Grill voor de hand. “De plannen om er een volwaardige bar van te maken liepen ruim vertraging op, maar de afwerking is in zicht. Het wordt een bar in klassieke Britse stijl met een zuidgericht terras en speeltuin. Een eikenhouten sfeerkroeg voor zowel stamgasten als passanten, en voor wie met familie of vrienden een zorgeloze avond wil beleven. Er is plaats voor 60 gasten in de salonzetels en aan de stamtafels. Evenveel mensen kunnen op het deels overdekte buitenterras vertoeven. Achteraan komt nog een parking voor een 15-tal wagens.”

“Het wordt geen danscafé, wel een plek om gezellig te praten”

“We denken zeker ook veel jonge mensen uit Veldegem, Groot-Zedelgem en ook de randgemeenten zoals Ruddervoorde en Torhout aan te trekken. Klanten die getafeld hebben in ons restaurant, en nog willen napraten, zullen ons restaurant kunnen uitlopen, om net naast de deur de namiddag of avond gemoedelijk voort te zetten”, gaat Matthias voor. “Muziek zal mee voor de kroegsfeer zorgen, maar praten blijft de hoofdzaak. Een danscafé wordt het niet. Een figuurlijk lage drempel voor alle leeftijden zal de bar wel hebben.”

Openingsweekend

Tijdens het openingsweekend van de gloednieuwe bar in Veldegem zijn drie dagen lang hapjes en attenties voorzien. Het openingsweekend vindt wellicht het tweede of derde weekend van februari plaats, maar dat blijft nog even afwachten. “Van zodra we weten wanneer de bar binnenin afgewerkt zal zijn, zullen we een precieze datum prikken voor dat weekend. Die zullen we bekendmaken op onze socialemediakanalen zoals Facebook (Bar en Grill Matthias.) We hebben ook een eigen website in de maak die www.thofvanvlaenderen.be heet. Zodra de bar geopend is, verandert onze naam immers.”

Het restaurant en de feestzaal ‘t Ridderhof zullen dezelfde service bieden zoals de mensen die nu kennen. De bar onder (bijna) hetzelfde dak op hetzelfde adres, komt erbij.

Waar vroeger ook in Veldegem veel volkscafés waren, ziet Matthias nu een verschuiving. “Mensen nemen vandaag meer de tijd om met familie of het gezin een gezellige namiddag of avond te beleven, op restaurant of op café.” De voorbije jaren heeft hij met zijn team een trouw publiek opgebouwd, van wie driekwart vaste klanten zijn.

‘t Hof van Vlaenderen, Koningin Astridstraat 15 in Veldegem – Facebook: Bar en Grill Matthias