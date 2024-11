Bar Bosterhout in Meulebeke heeft nieuwe uitbater: “We willen hier een warme plek van maken”

Bar Bosterhout, het clublokaal van de gelijknamige tennis- en padelclub, heeft twee nieuwe gezichten achter de toog. Het Oostrozebeekse koppel Kobe De Foer en Jessica D’haeyere is vastberaden om de zaak te laten uitgroeien tot een plek waar zich iedereen welkom voelt. “We willen een huiskamergevoel oproepen”, zeggen ze.

Bar Bosterhout is een begrip binnen én buiten tennis- en padelmiddens. De gezellige horecazaak op de eerste verdieping van het indoor-tenniscomplex heeft sinds 1 november een nieuwe uitbater.

Kobe De Foer (40) is de man die er de schuimende pintjes, frisse cava’s en lekkere snacks serveert, met steun van zijn partner Jessica D’haeyere (36).

Kobe was eerder aan de slag als slager en heeft er ook een mooie carrière in de bouwsector op zitten, maar moest wegens gezondheidsredenen op zoek naar een andere uitdaging. “Zwaar fysiek belastend werk was niet langer mogelijk”, legt Kobe uit, die met zijn vriendin en hun twee zoontjes Guust (3) en Cyriel (6) in hartje Oostrozebeke woont.

“Toen we hoorden dat Bar Bosterhout op zoek was naar een nieuwe uitbater, was het alsof de puzzel in elkaar viel. Deze kans konden we gewoon niet laten liggen”

“Jessica en ik zijn al twee jaar actief lid van deze club en toen we hoorden dat Bar Bosterhout op zoek was naar een nieuwe uitbater, was het alsof de puzzel in elkaar viel. We hebben allebei een rijkgevuld jeugdbewegingsverleden en komen graag onder de mensen. Deze kans konden we gewoon niet laten liggen.”

Solide basis

Drie weken na de start voelen de twee zich als een vis in het water bij Bar Bosterhout. “De tennis- en padelclub telt liefst 744 leden, een mooie en solide basis om mee te starten.”

“Bovendien zijn we een all weather-locatie. Met vier tennisvelden en evenveel padelcourts buiten en vier indoor-tennisvelden kan je bij alle weersomstandigheden hier je je ding doen. En wij staan zeven dagen op zeven klaar om onze gasten na hun sportieve inspanning in de watten te leggen.”

Maar ook wie geen tennis of padel speelt, is er meer dan welkom. “We willen van Bar Bosterhout een warme plek maken waar altijd een echt huiskamergevoel hangt. Een soort tweede living”, knipogen ze.

Kobe De Foer en Jessica D’haeyere klinken op Bar Bosterhout. © Frank Meurisse

Kobe en Jessica zijn van plan om op termijn het snackaanbod uit te breiden en willen op regelmatige basis ook een leuk evenement organiseren. “Wie hier zijn of haar verjaardag of andere heuglijke gebeurtenis wil vieren, kan eveneens bij ons aankloppen.”

“We willen ook onze vergaderruimte, met een capaciteit van twintig personen, meer ter beschikking stellen. Deze locatie is gratis te gebruiken, de consumpties of andere wensen worden door ons met plezier verzorgd.”

Gratis initiatielessen

Een ander sleutelwoord is kindvriendelijkheid. “De club zet fors in op een goeie jeugdwerking, wij willen ook die kaart trekken. Zo hebben we een leuke kinderhoek ingericht en tijdens de zomermaanden zijn we van plan om een springkasteel te plaatsen. In samenwerking met de club willen we ook gratis initiatielessen aanbieden aan (jeugd)verenigingen en bedrijven.”

“Deze accommodatie heeft enorm veel potentieel, dat willen we maximaal benutten. We willen een echt huiskamergevoel opwekken”

Binnen afzienbare tijd moet er iedere derde vrijdag van de maand een kaartavond plaatsvinden. “En ook de drie petanquevelden willen we nieuw leven in blazen door thema-avonden of tornooitjes te organiseren.”

“Deze accommodatie heeft enorm veel potentieel, dat willen we maximaal benutten. Wij hebben alvast erg veel goesting in deze uitdaging en willen van Bar Bosterhout een echte hotspot maken. In Meulebeke en daarbuiten.”

Contact: info@bosterhout.be (initiatielessen), bar@bosterhout.be en 0477 33 58 82 (Kobe).

Bar Bosterhout is op maandag, dinsdag en donderdag open vanaf 16.30 uur, op woensdag en vrijdag vanaf 10.30 uur, op zaterdag vanaf 9 uur en op zondag vanaf 9.30 uur. Meer info via de gelijknamige Facebookpagina.