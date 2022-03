Bakkerij Délice uit Wakken opent tearoom en ijssalon aan overzijde Wapenplaats: “Onze specialiteit? De kwaliteit!”

Dieter Bruyneel (37) en Amandine Lhomme (34) openen zaterdag 12 en zondag 13 maart hun langverwachte tearoom en ijssalon recht tegenover hun gelijknamige bakkerij. “We trakteren elke klant tijdens het openingsweekend op een gratis pannenkoek of wafel.”

Een eigen horecazaak, met een hoofdrol voor de lekkernijen uit hun bakkerij en zelfgemaakt ijs, Dieter en Amandine dromen er al van sinds ze in september 2009 hun bakkerij Délice op de Wapenplaats openden. “We waren op slag verliefd op dit pand, maar wisten meteen ook dat een tearoom in dit pand onmogelijk zou zijn”, zegt de uit Oostrozebeke afkomstige bakker.

Daarom zag het koppel de verkoop van een ruim 100 jaar oud pand aan de overzijde van hun bakkerij als een buitenkans. “De aankoop en verbouwingswerken hadden heel wat voeten in de aarde. We deden er zowat twee jaar over”, aldus Dieter, die vrijwel alle werken eigenhandig uitvoerde. “Ik kreeg gelukkig veel tips van mijn broer en schoonbroer, respectievelijk elektricien en loodgieter. Dag na dag, als ik klaar was met mijn bakkersbezigheden, concentreerde ik me op de verbouwingswerken. Eerlijk: had ik geweten dat het allemaal zo lang zou aanslepen, waren we er allicht niet aan begonnen.”

Maar een droom steek je niet zo snel in de koelkast als een taart. “We zijn strevers. Als we voor iets gaan, geven we niet af. Niet toevallig leerden we elkaar kennen als concurrenten tijdens een bakkerswedstrijd”, zegt Amandine. “Alles wat in onze bakkerij verkrijgbaar is, maken we zelf. Niet alleen alle brood en banket, maar ook alle chocolade. In onze tearoom en ijssalon zal het niet anders zijn.”

Stukje Limburg

Wakkenaren mogen alvast beginnen likkebaarden. Behalve pannenkoeken en wafels en een ruim en dagelijks afwisselend gamma gebakjes, waaruit je recht uit de koeltoog zult kunnen kiezen, zet het koppel in op ijsspecialiteiten allerhande. “We brengen als het ware een stukje Limburg naar West-Vlaanderen”, zegt Amdandine, afkomstig uit de Voerstreek. “Ik werkte vroeger in een Limburgs ijssalon, dat nog altijd bestaat en waarmee we recepten uitwisselen.”

Drie ijscreaties zijn elk vernoemd naar onze kinderen

Naast 12 klassieke ijscoupes, de ijscoupe van het huis (met notenmengeling en chocoladesaus) zullen er vier ijsspecialiteiten met yoghurt en vijf met likeur verkrijgbaar zijn. Kinderen kunnen kiezen uit vier coupes. “Drie ijscreaties zijn elk vernoemd naar onze kinderen: Maxim (10), Gwendoline (8) en Cédric (5).” Wandelaars kunnen ook binnenspringen voor een meeneemijsje.

“Onze echte specialiteit? Dat is onze kwaliteit”, zegt Dieter. “Klanten zullen trouwens dagelijks kunnen smullen van onze bekende Délice-chocoladetaart en onze Wakkense appeltaart, koud of warm en al dan niet met ijs. Daarnaast bieden we een pak koffiespecialiteiten aan.”

Bakkerij even gesloten

Om zichzelf een beetje ademruimte te geven, houdt het koppel bakkerij Délice even gesloten. “We moeten nog uitzoeken hoe we een en ander het best beredderen. Ons vast team zal gegarandeerd versterking nodig hebben. Mijn situatie is duidelijk: ik zal elke nacht nog wat vroeger moeten opstaan”, glimlacht Dieter.

De tearoom telt binnen 50 zitplaatsen en achteraan staat een terras uit met 30 tot 40 stoelen. Kinderen kunnen zich uitleven op speeltoestellen en een springkasteel. “De coronasituatie is ons alleszins gunstig gezind voor de opening. Nu nog hopen op goed weer. Hoe dan ook mag elke klant zich tijdens het openingsweekend verwachten aan een gratis pannenkoek of wafel.”

Info: Tearoom-ijssalon Délice zal dagelijks geopend zijn van 13.30 tot 18.30 uur, gesloten op donderdag.