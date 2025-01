Avondrestaurant Fozzie’s sluit de deuren: “Ik leef voor de horeca”

Het was niet de bedoeling dat Els Wylleman (53) nu al haar avondrestaurant Fozzie’s in De Panne zou sluiten, maar het huurcontract wordt niet verlengd. “Op zondag 16 maart draaien we onze laatste service en daarna stoppen we ermee. We verhuizen niet naar een nieuwe locatie.

Els Wylleman zette haar eerste stappen in de horeca op haar 16de. Al op vrij jonge leeftijd wist ze dat ze later in een restaurant wilde werken. Ze begon haar opleiding aan de hotelschool Spermalie in Brugge waar ze de bekende, maar intussen overleden, chef Thierry Cornelis leerde kennen. Thierry heeft jaren restaurant De Kelle in Koksijde gerund met zijn echtgenote en gaf ook les. “Hij vroeg me of ik als jobstudent een seizoen wilde meedraaien in de zaak Atlanta in Koksijde. Dat was niet meteen mijn plan. Ik wilde liever naar een sterrenzaak in Parijs, maar Thierry kon me overhalen. Dat was het prille begin van mijn loopbaan”, vertelt Els.

Daarna ging ze nog in verschillende zaken aan de slag. “Hoewel ik eigenlijk verzot was op de keuken, belandde ik telkens in de zaal”, lacht de chef-kok. “Ik ben meertalig en houd ook wel van het contact met de mensen. In restaurant De Clochard in Koksijde heb ik het meeste geleerd. Daar was flexibiliteit een absolute must.”

Wereldkeuken

In het voorjaar van 2013 opende ze in de Nieuwpoortlaan haar eigen restaurant Fozzie’s “Eindelijk had ik de keuken voor mij alleen”, knipoogt Els. Eddy is de gastheer van dienst en presenteert het menu eigenhandig op een bord waar hij telkens toelichting bij geeft. “Dat vraagt tijd, maar het contact met de klanten vinden we heel belangrijk. We kunnen rekenen op een vast cliënteel van bewoners en tweedeverblijvers. Ik serveer wekelijks nieuwe gerechten en vind inspiratie in de hele wereld. Als we reizen, proef en beleef ik. Vaak ga ik in gesprek met de plaatselijke kok om zijn geheimen te ontfutselen.”

Hoewel Els elke week met een nieuw menubord uitpakt, zijn er klassiekers die ze nooit uitwist. “De balletjes in tomatensaus zijn zo’n klassieker, net zoals de Thaise salade met biefstuk Yam Nua en filetto di Manzo, het Italiaanse gerecht met plakjes rundvlees”, geeft Els nog mee. Ze wil haar vele klanten alvast bedanken voor hun appreciatie en vertrouwen en hoopt er nog veel te kunnen zien tot 16 maart, want dan is het restaurant voor de laatste keer open. (GUS)

Fozzie’s is dagelijks open vanaf 18 uur, behalve op dins- en woensdag. Reserveren kan op 0477 32 03 99.