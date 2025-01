Annick (46) stopt met Wild Foodz, maar heeft wel nieuwe plannen: “Het voelt alsof ik een stukje van mezelf moet loslaten”

Een weloverwogen beslissing, maar wel eentje met pijn in het hart. Annick Devriendt (46) is op zoek naar een overnemer voor haar zaak ‘Wild Foodz’ in Sint-Michiels bij Brugge. Ze leerde de Bruggelingen dat gezond eten ook makkelijk en vooral lekker kan zijn, maar wegens praktische reden stopt haar avontuur nu. Al komt er wel iets anders in de plaats. “Niemand zag dit aankomen”, vertelt de zaakvoerster.

Voor heel wat vaste klanten van Wild Foodz in de Rijselstraat in Sint-Michiels was het zaterdagochtend schrikken toen ze hun mailbox openden. Annick Devriendt liet via de nieuwsbrief van Wild Foodz weten dat ze een overnemer zoekt voor de zaak en zelf dus stopt. “Na maanden van twijfels en overwegingen is het moment aangebroken om de navelstreng door te knippen van mijn ‘baby’ Wild Foodz, staat er te lezen. “Het voelt alsof ik een stukje van mezelf moet loslaten, maar het is tijd om mijn focus volledig te richten op een nieuw avontuur dat op mij wacht.”

Ze leerde de Bruggelingen kennismaken met gezond en lekker eten en de zaak draaide goed. Meer dan goed. Toch stopt Annick nu op een hoogtepunt. “Ik ben bezig met een ander project en de combinatie met dat en mijn gezinsleven lukt niet meer”, vertelt Annick. “Ik ben ook iemand die graag zelf zoveel mogelijk in de zaak staat en wil niet teveel afwezig zijn, maar dat wordt steeds moeilijker. Vandaar de keuze.”

Inspiratie

Ging Annick op reis, dan zocht ze buiten de vele bezienswaardigheden ook dé hotspots voor kleurrijke, gezonde gerechten. “Ik was onbewust op zoek naar ideeën voor mijn eigen gezonde bar.” In 2016 startte de onderneemster met Maona in de Zilversteeg in het centrum van Brugge. “Dat was een franchiseconcept dat draaide om gezond eten. Na een jaar ben ik moeten veranderen van locatie en toen gingen we voor het eerst naar Sint-Michiels.”

Annick liet de Bruggelingen kennismaken met gezond en lekker eten. © GF

In 2016 ging het met de opstart van Maona Annick professioneel voor de wind, maar datzelfde jaar kreeg ze ook de diagnose van colitis ulcerosa, een chronische darmontsteking. “Dit zorgde ervoor dat mijn zoektocht naar gezonde voeding een diepere betekenis kreeg. Het waren zware jaren vol uitdagingen, maar zo ontdekte ik dat voeding een helende kracht kan hebben. Dat leidde uiteindelijk tot de geboorte van Wild Foodz in 2019, waar we nog meer gingen focussen op voeding die niet alleen vult maar die voedt en energie geeft.”

Nieuwe uitdaging

Vooral de laatste zes maanden was het voor Annick hard twijfelen wat ze nu ging doen. En nu is de kogel definitief door de kerk. Wat de nieuwe plannen van Annick zijn, wil ze nog niet kwijt. “Ik kan wel meegeven dat gezondheid opnieuw centraal zal staan, alsook samen met de recepten waar jullie zo van houden. Dit nieuwe avontuur gaat over méér dan voeding, en ik kan niet wachten om dit pad te bewandelen.”

Voorlopig blijft Annick Wild Foodz runnen tot er een overnemer gevonden is. “Hoe snel dat gaat, zullen we nog zien. Ik heb alvast nooit een dag met tegenzin in de zaak gestaan en dat zal nu ook niet veranderen. Hoewel Wild Foodz altijd een speciaal plekje in mijn hart zal hebben, roept mijn nieuwe business.”

Het nieuwe project zal normaal dit jaar nog gelanceerd worden. “Maar ik heb nu al een leuke verrassing voor de klanten”, aldus nog Annick. “Dit voorjaar lanceren we een receptenboek vol met al die kleurrijke gerechten waar jullie dol op zijn.”