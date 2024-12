Anne (24) en Moises (31) openen brasserie Señorita Daisy: “We willen een stukje Spanje naar Oostende brengen”

Het centrum van Oostende heeft er een culinaire hotspot bij. Sinds kort vind je op het Sint-Petrus -en Paulusplein brasserie Señorita Daisy. Na jarenlange ervaring in de horeca maken Anne Almansour (24) en Moises Quintana (31) hun droom waar en openen hun eigen zaak, waar ze klanten verwennen met authentieke Spaans-Belgische familierecepten.

Sinds enkele dagen waait er een nieuwe wind op het Sint-Petrus -en Paulusplein in Oostende. Waar vroeger Brasserie Paulus was, vind je voortaan Señorita Daisy. In de brasserie, vernoemd naar de geliefde viervoeter van zaakvoerders Anne Almansour (24) en Moises Quintana (31), kun je genieten van zowel de Spaanse als de Belgische keuken. Het jonge koppel heeft hun zaak nog niet zo lang geopend, maar kreeg sinds de openingsavond al heel wat mensen over de vloer. “Zowel Moises als ik koesteren al heel ons leven de droom om een eigen zaak te openen”, weet Anne ons alvast te vertellen. “Toen deze brasserie op overnemen stond, hebben we niet lang getwijfeld. Tijdens de openingsavond waren we, dankzij ons paellafestijn, meteen volboekt.”

Integreren

De in Syrië geboren en getogen Anne zei haar vaderland zeven jaar geleden vaarwel en verhuisde naar België. In Antwerpen leerde ze in het restaurant waar ze werkte, de charmante Spaanse Moises kennen. Al snel groeide hun vriendschap uit tot ware liefde. Voor Moises’ job woonde het koppel ook even in Frankrijk, maar besloot terug te keren naar België, waar ze uiteindelijk aanspoelden in Oostende. “Met mijn familie heb ik jaren geleden moeten vluchten door de oorlog in Syrië. We hebben ons meteen geïntegreerd door de Nederlandse taal te leren en hard te werken. Sinds mijn 18 jaar werk ik in de horeca”, vertelt Anne. “Toen Moises en ik op uitstap waren in Oostende, werden we op slag verliefd op de stad. Het leven in Oostende is een stuk rustiger. Zon, zee, strand en lieve mensen. Wat wil je nog meer?”

Ook Moises heeft doorheen zijn leven heel wat werkervaring opgedaan. “Ik ben geboren in Vigo, een stad op 40 minuten van Santiago de Compostella. Het is niet zo evident om goed werk te vinden in Spanje. Ik werk als sinds mijn 16 jaar in de horeca. Engeland, Frankrijk, Andorra, … Ik heb in heel veel landen gewerkt en spreek meerdere talen, maar ik hou echt van België. Ik leer sinds mijn aankomst in België ook Nederlands. Het is niet gemakkelijk, maar ik wil me echt helemaal integreren hier”, vertelt hij.

Spaanse gerechten en wijnen

“Er zijn niet veel Spaanse restaurants in Oostende. Daar willen wij verandering in brengen. We willen een stukje Spanje naar Oostende brengen”, knipoogt Anne. “We maken thuis enkel Spaanse gerechten klaar. Ons lievelingsgerecht? Paella natuurlijk! In brasserie Señorita Daisy serveren we authentieke Spaanse gerechten, zoals tapas en huisgemaakte paella. Alle gerechten serveren we ook op Spaanse wijze. Mensen kunnen ook opteren voor onze stoverij met Vlaamse frietjes.”

Liefhebbers van Spaanse wijn, kunnen in brasserie Señorita Daisy kiezen van een assortiment zorgvuldig geselecteerde wijnen, cocktails en bieren. Combineer je drank met enkele tapas en je waant je zo in Spanje. De gerechten? Die worden door kokkin Anne klaargemaakt in de keuken. “Ik maak alles à la minute. Wanneer mensen paella willen bestellen, vragen we wel om te reserveren op voorhand, zodat ik het gerecht naar behoren kan klaarmaken”, zegt Anne. “De Spaanse gerechten op onze kaart zijn geïnspireerd op de familierecepten van Moises. We zijn zijn familie ontzettend dankbaar dat we onze klanten kunnen laten proeven van zulke culinaire wonderen.” Gastheer Moises verwelkomt klanten dan weer met een brede glimlach in de zaal. “Ik ben een heel sociaal persoon. Ja, ik ben echt gemaakt voor de horeca”, lacht hij.

Huwelijk

Niet enkel mochten Anne en Moises hun eerste zaak openen, het koppel heeft nog groot nieuws. “Volgend jaar stappen we in het huwelijksbootje”, laat het koppel vrolijk weten. “We zijn van plan om in Spanje te trouwen, maar eerst willen we onze zaak uitbouwen en een vaste waarde worden in Oostende.”

In brasserie Señorita Daisy kunnen klanten genieten van een hartig ontbijt, heerlijke dagschotels of een uitgebreid diner. “Het ontbijt kost 7,90 euro. Als je bij ons ontbijt, krijg je je eerste koffie gratis. Daarnaast kun je ook bij ons terecht voor lekkere dagschotels van 16 euro. Deze staan niet op de kaart, maar worden iedere dag op het bord geschreven.” (ZB)