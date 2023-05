198 mensen vonden via VORK in Kortrijk nieuwe job: “Wij werken persoonsgericht”

Het volksrestaurant VORK, gelegen aan de Doorniksestraat in Kortrijk, viert deze week zijn vijfde verjaardag én kreeg de 100.000ste bezoeker over de vloer. Sara Delobelle (30), sinds 2022 coach keukenopleiding en instructeur in de zaal, zag in 12 maanden tijd zo’n 52 mensen het traject succesvol afwerken. “Ik krijg er een goed gevoel van als mensen uitvliegen en het uitstekend doen in hun nieuwe job.”

Op dinsdag 9 mei werd in volksrestaurant VORK de 100.000ste maaltijd bedeeld, en dat in 5 jaar tijd. “Het aantal maaltijden ging – met een dip tijdens corona – in stijgende lijn en het aantal klanten met sociaal of extra-sociaal tarief groeit”, duidde Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang en Zorg (Vooruit). “De nood blijft hoog, daarom willen we op termijn doorgroeien van in totaal 200.000 maaltijden op jaarbasis in VORK, aan huis en in de wijkcentra naar 240.000 maaltijden”, aldus de schepen.

Binnenkort komen er ook maaltijden in Mini-VORK in de Deelfabriek. “Een goeie zaak’, vindt coach keukenopleiding en instructeur in de zaal Sara Delobelle (30), afkomstig uit Kortrijk. “Zo kunnen we het aantal maaltijden voor de mensen die het nodig hebben verhogen. In de deelfabriek zal er aandacht zijn voor afhaalmogelijkheden, bij ons in VORK krijg je nog steeds de volwaardige restaurantbeleving.”

331 cursisten in 5 jaar

Bij VORK kunnen werkloze mensen of mensen zonder diploma via het OCMW terecht voor een beroepsverkennende tewerkstelling. Ze kunnen bij VORK met andere woorden proeven van de arbeidsmarkt. “De keukenopleiding duurt zo’n vier maanden, met zes maanden nazorg, waarbij we helpen zoeken naar een nieuwe job. In andere gevallen helpt de VDAB en het OCMW met de zoektocht naar werk.”

Sara is 1 jaar aan de slag bij VORK. In die tijd had ze zo’n 52 mensen in de nazorg. In 5 jaar tijd kregen 331 mensen de kans om bij VORK in de leer te gaan. Zo’n 254 cursisten kregen een opleiding in de keuken, 83 anderen werden in de zaal tewerkgesteld. In totaal vonden 198 mensen een nieuwe job. “Het is heel fijn om mensen te kunnen helpen”, aldus Sara. “Ik help de cursisten bij het opmaken van hun CV, daag hen uit om met vertrouwen een gesprek aan te gaan en help hen solliciteren. Ik ben erg persoonsgericht en krijg er dan ook een goed gevoel van als mensen naderhand uitvliegen en het dan uitstekend doen in hun nieuwe job.”

“Het instroom- proces is intensief: we blijven VORK in de kijker zetten, onder meer via jobbeurzen” – VORK-coach Sara Delobelle

De grote sterkte van VORK is de verscheidenheid binnen het team. “Dat is hier een grote meerwaarde. We hebben onder andere twee instructeurs, een grote chef en iemand die de zaal surveilleert. Sommige van hen zijn vooral zorgzaam, andere dan weer streng voor onze cursisten. Ikzelf ben ergotherapeut van opleiding. Mensen zelfstandig laten werken: dat is de basis van ergotherapie. Maar om talent boven te halen is een evenwichtige aanpak nodig.”

Sara ziet wel nog enige ruimte voor verbetering bij VORK, en dan vooral bij het instroomproces. “Dat blijft een intensief proces ondanks het feit dat we VORK in de kijker blijven zetten, onder meer door het project op jobbeurzen voor te stellen. Nu hebben we om de 5 weken een nieuwe groep van 5 tot 8 cursisten.”

Chef en passie

Een van die huidige cursisten is Eddy Merckx (52) uit Oudenaarde, papa van 4 kinderen en een pluskindje. Eddy was 20 jaar ramenwasser, maar kwam uiteindelijk als werkzoekende bij de VDAB terecht. “Daar zag ik de opleiding tot keukenmedewerker bij VORK. Ik doe al heel lang een flexi-job in de horeca, dus dat sprak me meteen aan”, zegt Eddy, die in zijn laatste opleidingsweek zit. “Ik voel me klaar voor een stage. Ik heb hier de basis van ‘de keuken’ onder de knie gekregen: warme en koude maaltijden, nagerechten en dresseren. Ik droom ervan om door te groeien tot chef-kok. Wie weet openen mijn kinderen ooit een bistro en kan ik hen daar dan bij helpen.”

Ik heb altijd graag gekookt, in mijn thuisland deed ik dat zelfs voor de hele familie. Hier is het natuurlijk anders dan in Ethiopië, maar de passie voor koken blijft. Nu wil ik graag een diploma – cursist Freweini ‘Fré’ Weldu

Ook de Ethiopische Freweini ‘Fré’ Weldu (36) is aan haar laatste week bij VORK toe. Fré woont sinds 2021 in Kortrijk. “En daarvoor in Oostende”, vertelt Fré. “In mijn eerste jaren heb ik intensief Nederlandse les gevolgd. Dat is belangrijk om werk te kunnen vinden, maar ook om je sociaal leven op te bouwen. In Oostende was ik vrijwilliger in een rusthuis. Ik ben ook een periode aan de slag geweest als schoonmaakhulp in het Parkhotel in Kortrijk.”

Ook Fré kwam via de VDAB bij VORK terecht.

“Ik heb altijd graag gekookt, in mijn thuisland deed ik dat zelfs voor de hele familie. Hier is het natuurlijk anders dan in Ethiopië, maar de passie voor koken blijft. Nu zou ik graag een diploma op zak hebben, want ik wil een job vinden die ik graag doe, met toffe collega’s. Ik ben de chefs en de coaches dankbaar voor alles wat ik hier tot nu toe geleerd heb. Dankzij Sara heb ik met het AZ Groeninge in Kortrijk ook een leuke stageplaats gevonden, voor 4 weken.”