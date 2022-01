Ondanks Brexit en corona tweede beste jaar ooit voor haven van Zeebrugge

In 2021 behandelde de haven van Zeebrugge 49,2 miljoen ton goederen. Dat was niet alleen een groei van 4,6 procent maar het tweede beste jaar ooit. Daarmee trekt Zeebrugge met een stevige bruidsschat naar de fusie met Antwerpen die op 28 april officieel gelanceerd wordt.

Ondanks de Brexit en corona werd in de haven van Zeebrugge nooit zoveel vracht behandeld, met uitzondering van het recordjaar 2010. “Toen werd 49,6 miljoen ton verscheept en deze keer eindigden we met 49,2 miljoen ton, opnieuw op een zucht van de magische grens van 50 miljoen ton. Dat zou ons gelukt zijn als de autotrafiek iets minder te lijden had onder de Brexit en wereldwijde productietekorten”, zegt CEO Tom Hautekiet van het havenbestuur MBZ.

2,2 miljoen containereenheden

De containers versterkten gevoelig hun rol als grootste motor van de haven met een toename van 15,1 procent tot meer dan 20,6 miljoen ton. In totaal passeerden er meer dan 2,2 miljoen containereenheden (TEU).

“Dat gaf in de loop van de zomer zelfs moeilijkheden om voldoende havenarbeiders te vinden om alle vracht te kunnen behandelen. Over het hele jaar werden ruim tien procent meer shifts gedraaid. We hebben momenteel een structurele nood aan 250 à 300 extra havenarbeiders”, zegt havenvoorzitter Dirk De fauw.

Brexit omzeild

De tweede grootste hap vormt de roll-on/roll-off die met 5,1 procent groeide tot 14,9 miljoen ton. “Nochtans was er bij het ingaan van 2021 bijzonder grote vrees voor de impact van de Brexit. Want het Verenigd Koninkrijk is onze belangrijkste handelspartner. Door een bijzonder goede voorbereiding van de havenbedrijven en de hulpdiensten bleven de chaos en files uit.”

“We verloren slechts 4,1% van de trafiek met het VK maar dat werd ruimschoots omzeild door de rechtstreekse diensten naar Ierland met een groei van maar liefst 38,7 procent. Ook de andere shortsea diensten naar Scandinavië (+10,4 procent) en Zuid-Europa (+22,8 procent) namen gevoelig toe”, zegt De fauw.

De fusiehaven Port of Antwerp-Bruges wordt op 28 april gelanceerd

Binnen het roro-segment kende het aantal nieuwe wagens een licht herstel (+3,2 procent) tot 2,26 miljoen stuks. Dat is nog ver verwijderd van de bijna drie miljoen auto’s in 2019 maar daarin speelt de wereldwijde autocrisis ten gevolge van de pandemie een alles bepalende rol.

De vaste bulk steeg met 2 procent tot 1,7 miljoen ton, voornamelijk door een toename in het behandelen van veevoeders en granen in het havengebied tegenaan de Brugse binnenstad. Het stukgoed steeg met 6,7 procent tot 677.136 ton. “Deze groei zat zowel in papier en karton als in verse groenten en fruit. Wist je dat twee op de drie kiwi’s die vorig jaar in Europa gegeten werden, langs Zeebrugge binnenkwamen?”, zegt Hautekiet.

Tweede grootste van Europa

Opvallend: de havens van Zeebrugge en Antwerpen presenteerden samen in het ABC-gebouw in Zeebrugge hun jaarcijfers. Antwerpen boekte met 240 miljoen ton nagenoeg het achtste recordjaar op rij.

Daarmee komt het totaal van toekomstige fusiehaven op een duizelingwekkende 289 miljoen ton goederen, goed de tweede plaats in Europa na Rotterdam met 469 miljoen ton en een positie vlot in de top 20 van de wereld.

Aanpassing Havendecreet

“Nu vorige week de Belgische Mededingingsautoriteit ons fusieplan goedkeurde, ligt de weg open om ons internationaal als één geheel op de markt te zetten”, zegt De fauw.

“Binnenkort verwachten we dat het Vlaams Parlement de noodzakelijke aanpassing van het Havendecreet aanbrengt. Daarna wordt het nieuwe eenheidsbedrijf Port of Antwerp-Bruges op 22 april opgericht. Het lanceringsevenement is gepland op 28 april.”

Topfunctie voor Hautekiet

Nu de fusiestructuur goedgekeurd is, werden ook namen van de topfuncties bekendgemaakt. Het directiecomité van de fusie zal bestaan uit een trio. De Antwerpse CEO Jacques Vandermeiren wordt ook CEO van de fusiehaven, idem voor chief operations officer Rob Smeets.

De huidige Zeebrugse CEO Tom Hautekiet krijgt in de fusiehaven een stevige portefeuille als chief commercial officer.

Het voorzitterschap wordt een nauwe samenwerking tussen de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en de Antwerpse havenschepen Annick De Ridder (N-VA).