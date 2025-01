Haven Zeebrugge in 2024: meer containers en cruises, fors minder nieuwe wagens

In het afgelopen jaar 2024 deelde de haven van Zeebrugge in de malaise van de autosector met bijna tien procent minder nieuwe wagens. De containers kenden een heropleving en de cruisesector blijft groeien.

In 2024 werd in Port of Antwerp-Bruges 277,7 miljoen ton goederen overgeslagen, dat was 2,3% meer dan het jaar voordien. “Ondanks de uitdagingen van onder meer de terugvallende Europese economie en de oorlog in Rusland, toonden alle spelers in de haven veerkracht”, zegt ceo Jacques Vandermeiren.

Het gros van de tonnage betrof containers en die kenden een sterke groei tot 148,9 miljoen ton (+8.9%). Uitgedrukt inzake volume ging het om het equivalent van 13,5 miljoen twintigvoetcontainers (TEU). Daarin valt de heropleving tot 672.000 TEU (+55%) bij CSP Zeebrugge sterk op. Deze enige Zeebrugse diepzeecontainerterminal versterkte zijn reputatie voor de allergrootste schepen ter wereld met een verbetering van het nationaal diepgangrecord tot 16,30 meter. Dit potentieel lokte veel meer schepen van onder meer rederij MSC naar Zeebrugge.

Autohaven bloedt

De roll-on/roll-off daalde met 3,4% tot 20,3 miljoen ton. Vooral nieuwe auto’s kregen een klap van 3,2 naar 3,04 miljoen stuks (-9,4%) door de slabakkende autoverkoop in Europa en de verminderde export van Europese merken.

De overslag van onbegeleide vracht op roroschepen steeg met 3,4% dankzij voornamelijk toegenomen trafiek met Ierland, Scandinavië, Spanje en Portugal. De rechtstreekse roro met het VK scoorde 2,8% minder.

Minder LNG, meer cruises

Het segment vloeibare bulk was goed voor 83,6 miljoen ton (-5,8%). “De reden voor die terugval zit onder meer in de LNG-trafiek (-21,9%) bij Fluxys in Zeebrugge. Die terminal was voorheen goed voor 15% van de Europese invoer, maar in 2024 richtte Duitsland zelf bijkomende in om minder van Zeebrugge afhankelijk te zijn. Ook het energieverbruik van de chemiesector leed onder de economische terugval”, zegt Vandermeiren.

De cruises waren voor Zeebrugge een opsteker met opnieuw een groei tot 187 schepen (18 meer dan in 2023) en 550.000 passagiers.