Containeroverslag doet Port of Antwerp-Bruges aanknopen met groei

Door een sterke stijging in de overslag van containers, klokte de Port of Antwerp-Bruges in 2024 af op een totale goederenoverslag van 278 miljoen ton. Dat is een stijging met 2,3 procent ten opzichte van 2023, maakt het havenbedrijf maandag bekend.

Bij het vorige rapport moest de haven iets minder mooie cijfers voorleggen. De goederenoverslag van de gefuseerde havens van Antwerpen en Zeebrugge daalde in 2023 met 5,5 procent ten opzichte van 2022. Als oorzaak wees de haven toen naar geopolitieke spanningen (Rode Zee, red.) en de wereldwijde vertraging van de economische groei.

Dat de haven nu opnieuw met groei aanknoopt, is vooral te wijten aan de “sterke stijging” in containeroverslag. “Containers zijn de drijvende kracht achter deze groei”, klinkt het. “We zien een stijging van maar liefst 8,6 procent van de totale containertrafiek.”

Het verlies van bijna een half miljoen TEU-containers (standaardcontainermaat, red.) van en naar Rusland in 2021, zou volgens het havenbedrijf nu volledig gecompenseerd zijn door groei naar andere vaargebieden. Het marktaandeel van de haven in de zogeheten ‘Hamburg-Le Havre range’ – de zeehavens in Duitsland, Nederland, België en het noorden van Frankrijk – steeg lichtjes.