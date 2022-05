Georges-Louis Bouchez houdt halt bij Donald Muylle en Dovy Keukens in Roeselare

De Roeselaarse keukenbouwer Dovy kreeg bezoek van Georges-Louis Bouchez. De voorzitter van de MR bezocht het bedrijf om de werking, het productieproces en de bedrijfscultuur in Vlaanderen beter te leren kennen.

“Op 1 mei 1980 startte het verhaal van Dovy Keukens en nu is Dovy een grote speler geworden in de Belgische keukenbranche”, aldus Mario Muylle van Dovy Keukens. “Dovy Keukens telt 35 toonzalen in België, een fabriek van 55.000 m2 in Roeselare en 650 professionele medewerkers. De visie van de beginjaren blijft ook nu nog steeds behouden: keukens bouwen van zeer hoge kwaliteit aan een betaalbare prijs door het uitschakelen van tussenpersonen en het rechtstreeks leveren van fabrikant naar klant.”

“Dovy Keukens opende in 2013 in Doornik zijn eerste toonzaal in Wallonië, en ondertussen zijn er al twaalf vestigingen in het franstalig landsgedeelte. Deze sterke groei is Georges-Louis Bouchez niet ontgaan, die zich inschreef voor een bedrijfsbezoek: dat is meteen een ideale manier om kennis te maken met de Vlaamse bedrijfscultuur.”

Bedrijfsbezoek

“In de fabriek in Roeselare worden er jaarlijks 7.000 keukens gemaakt: van boomstam tot afgewerkte keuken”, neemt broer Chris Muylle over. “Dovy Keukens organiseert wekelijks bedrijfsbezoeken voor iedereen die zelf wil ontdekken hoe een kwalitatieve Belgische keuken wordt gemaakt: met een hoogtechnologisch machinepark, maar vooral ook dankzij een gedreven team vakmannen die werken “alsof het voor zichzelf zou zijn”. Iedereen, particulier of vereniging, kan zich trouwens inschrijven voor een begeleid bedrijfsbezoek via de website van Dovy.”

Dinsdagmorgen startte het bedrijfsbezoek als ieder ander bezoek. Na een korte presentatie over de geschiedenis van het bedrijf en de toekomstplannen volgde een rondleiding door de verschillende afdelingen van het bedrijf: de lakafdeling, de afdeling “massief hout”, de zaagafdeling en de natuursteenafdeling. Georges-Louis Bouchez volgde zeer geïnteresseerd de rondleiding samen met Donald Muylle en zijn zonen Mario en Christ. “Ik kom enorm graag in Vlaanderen, het is een deel van België en ik vind dat politici dat nog te weinig beseffen. Donald Muylle heeft een echt Belgisch succesverhaal geschreven. Gestart met één keuken voor zijn vrouw te bouwen tot vestigingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Hoedje af! Wat Donald Muylle en ik gemeen hebben? Onze ongelooflijke ‘drive’ en doorzettingsvermogen.”

Donald zelf hoorde het met de glimlach aan. “Natuurlijk is het een sympathieke man. Uiteraard zijn wij ook sympathieke mensen (lacht). En het is weer een mooi stukje publiciteit voor Dovy.”