Geert Omez laat Proxy Delhaize op De Munt in Roeselare over aan Tijs Beernaert

Proxy De Munt in Roeselare krijgt nieuwe eigenaars. Geert Omez en Katlijn Forrez geven de fakkel door aan Tijs Beernaert en Michèle Devos. Op dinsdag 8 februari openen de nieuwe zaakvoerders de deuren.

Zes jaar geleden openden Geert Omez en Katlijn Forrez de Proxy Delhaize op De Munt. Het koppel had al ervaring met voedingswinkels want ze hadden met AD Delhaize in de Steenstraat al een succesrijke zaak. “Toen we de vraag kregen om een voedingszaak op De Munt te beginnen, namen we de uitdaging graag aan”, vertelt Geert Omez. “Het was het prille begin van De Munt en er waren hier enkel D’Hondt, Vida Design en de zaken van de familie Verstraete. Onze start was echter niet zo leuk want net op dat moment begonnen er wegenwerken in de Henri Horriestraat. Uiteraard was er veel hinder voor de passanten én de handelaars. Bovendien veranderde de rijrichting in de Henri Horriestraat en dat vonden de handelaars helemaal niet prettig.”

“Maar gelukkig vonden de klanten snel de weg naar Proxy De Munt, de allereerste voedingszaak aan de binnenkant van het plein”, neemt Katlijn over. “Ons klantenprofiel? Buurtbewoners en mensen die in het stadscentrum wonen, studenten, bezoekers van ARhus, mensen die in het centrum werken, medewerkers van de stadsdiensten die nu enkele jaren op De Munt werken én de mensen die papieren of inlichtingen nodig hebben van de stadsdiensten.

Optelsom

“Wij hebben altijd gezorgd dat Proxy De Munt een verlengstuk of mooie aanvulling was van onze AD Delhaize. Er komt daar heel wat bij kijken maar ik geloof dat we daar goed in geslaagd zijn.”

“Maar nu is het tijd om ons kindje te laten gaan”, lacht Geert. “We hebben drie jaar verbouwd in AD Delhaize en dat was een pittige uitdaging. Dan kwam corona en dat was mentaal zwaar voor onze klanten en medewerkers. En tenslotte moesten we steeds twee winkels in het oog houden. We wilden immers altijd de beste kwaliteit bieden, zowel in Proxy als in AD Delhaize. De optelsom van al deze dingen heeft ons doen beslissen om te stoppen met Proxy De Munt. Bovendien ondervonden we gaandeweg dat deze winkel een jong en dynamisch koppel nodig heeft dat zijn schouders er wil onder zetten. En zo kwamen Tijs en Michèle in het verhaal terecht.”

Sprekend plein

Michèle Devos (29) is afkomstig uit Sint-Eloois-Winkel en Tijs Beernaert (32) komt uit Koekelare. Dit koppel woont in Oekene en zij zochten een nieuwe uitdaging in hun leven. “Ik ben zelfstandig diëtiste maar wilde dit niet mijn hele leven doen”, begint Michèle. “Ik zag een vacature voor de Proxy De Munt en was eigenlijk onmiddellijk geïnteresseerd. Ik kende de winkel want ik parkeer vaak in de ondergrondse parking en deed soms boodschappen in de Proxy vooraleer naar huis te rijden. Ik ben supercontent dat wij hier aan de slag kunnen. Ik vind De Munt een sprekend plein, de Proxy is een visueel mooie winkel én de oppervlakte is beheersbaar. Bovendien blijf ik in mijn nieuwe job voeling behouden met voeding en komt er een grote sociale factor bij. En het is een job die ik samen met Tijs kan doen.”

“Ik werk in een familiebedrijf dat aluminium giet onder hoge druk”, zegt Tijs. “Ik blijf dat doen maar ik zal Michèle natuurlijk zo veel mogelijk steunen. Ik zal me om het papierwerk bekommeren en in de week-ends zal ik ook in de zaak te vinden zijn. Dit week-end zullen we trouwens flyeren in het centrum, maandag zal Proxy De Munt uitzonderlijk gesloten zijn en op dinsdag 8 februari starten wij officieel in onze winkel. Bang zijn we niet want we hebben allebei een intensieve stageperiode achter de rug in twee gelijkaardige Proxy’s.”

“Proxy De Munt zal geen concurrentie zijn van AD Delhaize”, benadrukt Katlijn. “We hebben een totaal ander doelpubliek. In AD Delhaize zien we meest klanten die een keer per week naar ons komen en met een volle winkelkar buiten stappen. In Proxy komen de vaste klanten dagelijks over de vloer voor kleinere hoeveelheden. Wij zullen trouwens voor bepaalde artikels samenwerken. Neen, de continuïteit die er zes jaar was, zal blijven.”

“En wij kunnen niet wachten om er aan te beginnen. Het was een heel warme overdracht en voor ons was dat ongelooflijk leuk”, besluit Michèle.