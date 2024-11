Voorlopig geen windmolens, maar misschien wel andere vormen van groene energie in Pittem: “Te vroeg om al uitspraken te doen”

Er komen geen windmolens op Pittem Berg. Een jaar nadat de voorbereidende werken door Luminus werden opgestart en daags nadien moesten worden opgeschort, is er geen sprake meer van een dossier. Wel is WVI bezig met een studie om de visie op groene energie in de regio Midwest te bepalen, al is het nog te vroeg om uitspraken te doen over concrete plannen.

De komst van windturbines in Pittem heeft heel lang de gemoederen beroerd. In 2019 al kwam Luminus met het idee om drie windmolens te bouwen van 150 meter hoog op het grondgebied van de gemeente, een ervan op Pittem Berg en de andere twee aan weerszijden van de Meulebekestraat. Meteen al kwam er heel wat kritiek op het project, want buurtbewoners vreesden dat de windmolens te dicht aan de huizen zouden grenzen en daarmee een grote impact zouden hebben op de omgeving.

Voorbereidende werken

In november 2021 kreeg Luminus ondanks 1.500 bezwaren van actiegroep Leefbaar Pittem en het negatieve advies van de gemeente van de Vlaamse regering de goedkeuring voor de bouw, maar daar werd meteen beroep tegen ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In 2022 herhaalde dat schouwspel zich met een nieuwe aanvraag van Luminus, nadat de Raad de gemeente en Leefbaar Pittem gelijk gaf. Ondanks de lopende procedure begon Luminus in november vorig jaar met de voorbereidende werken voor de windmolens, maar via een spoedprocedure werden de werken daags nadien al opgeschort.

Aanvraag ingetrokken

“Sindsdien liggen de werken volledig stil”, legt burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) uit. “De beroepsprocedure was nog lopende, maar uiteindelijk werd daar nooit een uitspraak over gedaan, omdat Luminus zelf de beslissing heeft genomen om de aanvraag in te trekken. Een nieuwe aanvraag werd nooit ingediend. Het ziet er dus naar uit dat dit dossier volledig van de baan is, en dat onze gemeente niet meer moet vrezen voor de komst van windmolens op Pittem Berg.”

Energiestudie

Ondertussen is de WVI wel bezig met een studie, waarin de mogelijkheden voor hernieuwbare energie op het grondgebied van Midwest worden bekeken. “Dat gaat over windenergie, maar ook over zonne-energie, geothermie en andere vormen van groene energie”, legt Fraeyman uit. “Het is nog te vroeg om uitspraken te doen over de toekomstige plannen, dat zal wellicht pas voor de volgende legislatuur zijn. Maar als gemeente geven we de visie mee vorm, en zullen we erover waken dat de agrarische en natuurlijke omgeving van Pittem niet in gevaar komt.” (CS)