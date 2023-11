Grondwerken voor bouw windturbines gestart en meteen weer gestopt in Pittem

Er is al vier jaar fel protest tegen, maar maandag is een aannemer in opdracht van Luminus gestart met de grondwerken voor de windturbines op Pittemberg. Het gemeentebestuur stapte naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen en in de loop van dinsdag werden de werken – voorlopig – weer stilgelegd.

Sinds minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op 17 juli een omgevingsvergunning toekende aan Luminus kon de bouw van de windmolens strikt genomen gelijk wanneer starten, al was het gemeentebestuur van Pittem wel al naar de rechter gestapt in de hoop die vergunning vernietigd te zien. Een uitspraak daarover viel nog niet. “Luminus meldde de start van de werken op 15 november via het digitale Omgevingsloket”, aldus burgemeester Denis Fraeyman (CD&V). “We zijn onmiddellijk met een procedure ‘Uiterst dringende noodzakelijkheid’ gestart bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Maar Luminus deelde ons mee dat de werken hoe dan ook op 27 november zouden starten.”

Werken na één dag stilgelegd

En dat gebeurde ook. Maar erg lang werd er niet gewerkt, want op 28 november beval de Raad voor Vergunningsbetwistingen de schorsing van de huidige lopende omgevingsvergunning voor de aanleg van de windturbines. Dat betekent dat de vergunning die toegekend werd door de minister tijdelijk de koelkast in gaat en dat de werken stilgelegd moeten worden, in afwachting van een uitspraak over de eerdere vraag van het gemeentebestuur over de vernietiging van de omgevingsvergunning. Die uitspraak wordt nu op korte termijn verwacht.

Argumentatie

Het gemeentebestuur, het actiecomité Leefbaar Pittem en het Bergcomité argumenteren al sinds 2019 dat de drie windturbines, die langs de N37 ingeplant zouden worden, niet passen in het landschap en bovendien te dicht bij bewoning zouden staan. Er werden in Pittem meermaals handtekeningen en bezwaarschriften ingezameld tegen het project, terwijl het gemeentebestuur ook al meerdere keren naar de rechtbank trok, met wisselend succes. Nu lijkt het einde van het windmolenverhaal stilaan in zicht.

“We hopen zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen van de Raad”, gaat de burgemeester verder. “Het antwoord zal ofwel negatief, ofwel positief zijn. Het zal dan wellicht ook het einde van dit lange verhaal worden. Of we nog hoop hebben? Natuurlijk. Er is altijd hoop. Anders hadden we ons hier per slot van rekening geen vier jaar tegen verzet. Deze molens hebben alle betrokken partijen echter al heel veel tijd, geld en moeite gekost. Ik snap best dat de nood aan alternatieve energie groot is, maar ik vraag me vaak af of het sop in dit geval de kolen wel waard is. Er zijn betere plaatsen voor windmolens, zoals op zee. Met deze drie windmolens ga je het verschil heus niet maken.” (SV)